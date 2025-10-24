Más Información

Crimen se embolsa 3 mil 600 mdp al año por extorsionar a limoneros

Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero

Arranca operativo contra huachicol de agua en 48 municipios del Edomex

Hamas y otros grupos palestinos acuerdan que Gaza sea gestionada por comité independiente de tecnócratas

EU ataca otra presunta narcolancha en el Caribe; hay 6 muertos

Zhi Dong Zhang, traficante internacional, es entregado por Cuba a México; Harfuch confirma su traslado inmediato a EU

Sheinbaum presenta su libro “Diario de una Transición Histórica”; es un reconocimiento a AMLO

Pemex: contamina y no repara los daños en el 86% de los casos

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Desde Dubái, Noroña señala que Adán Augusto paró en seco intrigas por su viaje a Palestina; “muy agradecido”, expresa

En la mira Adán Payambé, hijo de Augusto López, tras habitar departamento involucrado en red de corrupción, según el CEO

Emiten Alerta Amber por el robo de una bebé de un mes de nacida en hospital infantil de Durango

Varios , incluido Hamas, anunciaron un acuerdo para que un comité independiente de tecnócratas asuma la administración de la tras la guerra con Israel.

Durante una reunión celebrada en , los grupos acordaron "ceder la administración de la Franja de Gaza a un comité palestino temporal compuesto por tecnócratas independientes", indicó un comunicado de los grupos publicado en el sitio web de Hamas.

El comité "gestionará los asuntos de la vida cotidiana y los servicios básicos en cooperación con los hermanos árabes y las instituciones internacionales", agregaron los grupos.

