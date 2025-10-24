Más Información
Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero
Hamas y otros grupos palestinos acuerdan que Gaza sea gestionada por comité independiente de tecnócratas
Zhi Dong Zhang, traficante internacional, es entregado por Cuba a México; Harfuch confirma su traslado inmediato a EU
Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp
Desde Dubái, Noroña señala que Adán Augusto paró en seco intrigas por su viaje a Palestina; “muy agradecido”, expresa
En la mira Adán Payambé, hijo de Augusto López, tras habitar departamento involucrado en red de corrupción, según el CEO
Varios movimientos palestinos, incluido Hamas, anunciaron un acuerdo para que un comité independiente de tecnócratas asuma la administración de la Franja de Gaza tras la guerra con Israel.
Durante una reunión celebrada en El Cairo, los grupos acordaron "ceder la administración de la Franja de Gaza a un comité palestino temporal compuesto por tecnócratas independientes", indicó un comunicado de los grupos publicado en el sitio web de Hamas.
El comité "gestionará los asuntos de la vida cotidiana y los servicios básicos en cooperación con los hermanos árabes y las instituciones internacionales", agregaron los grupos.
Venezuela libera a 17 colombianos presos en sus cárceles; ambos países estrechan lazos ante ofensiva militar de EU
