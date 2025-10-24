Hamas y otros grupos palestinos acuerdan que Gaza sea gestionada por comité independiente de tecnócratas

Varios movimientos palestinos, incluido Hamas, anunciaron un acuerdo para que un comité independiente de tecnócratas asuma la administración de la Franja de Gaza tras la guerra con Israel.

Durante una reunión celebrada en El Cairo, los grupos acordaron "ceder la administración de la Franja de Gaza a un comité palestino temporal compuesto por tecnócratas independientes", indicó un comunicado de los grupos publicado en el sitio web de Hamas.

El comité "gestionará los asuntos de la vida cotidiana y los servicios básicos en cooperación con los hermanos árabes y las instituciones internacionales", agregaron los grupos.

