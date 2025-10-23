Más Información

El Cairo.- Delegaciones de las facciones palestinas Hamas, Yihad Islámica y Movimiento Popular para la Liberación de Palestina, que se encuentran reunidas en , están tratando de "alcanzar un consenso" sobre la segunda fase del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para , informaron varias fuentes.

Una fuente de seguridad egipcia dijo a EFE que los grupos intentan "llegar a un acuerdo palestino en relación a la implementación de la segunda fase del alto el fuego en la Franja de Gaza", en un momento en el que el movimiento islamista Hamas todavía trata de hallar los cadáveres de los rehenes restantes para entregarlos a Israel.

En este sentido, afirmó que se está abordando la apertura del paso fronterizo de Rafah, que une Egipto con Gaza, el aumento de la ayuda humanitaria y el cumplimiento de la retirada del Ejército israelí del enclave.

Estas reuniones fueron confirmadas por la televisión egipcia Al Qahera News, cercana a la Inteligencia del país norteafricano, que afirmó que Egipto está haciendo esfuerzos para "lograr una consenso nacional palestino sobre la implementación del plan del presidente estadounidense para un alto el fuego en Gaza".

Según las fuentes consultadas por EFE, las tres facciones palestinas han mantenido reuniones durante dos días en El Cairo con altos funcionarios egipcios para la celebración de un diálogo "intrapalestino" para unificar a todos los grupos en una misma postura.

En ese diálogo se debatirá el futuro de Gaza y la formación de comités independientes que se harán cargo de gestionar el enclave y que serán capacitados por los mediadores, es decir, por Egipto, Estados Unidos, Catar y Turquía, de acuerdo con los informantes.

Al Qahera News informó el martes que el jefe del servicio de Inteligencia de Egipto, general Hasán Rashad, viajó a Israel para mantener reuniones con responsables israelíes y estadounidenses sobre la "implementación" del alto el fuego en la Franja de Gaza.

Esto tiene lugar en medio del viaje del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a Israel como parte de su visita para seguir la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza, informó el diario israelí Haaretz.

Rubio mantendrá una visita de unas 48 horas en Israel, durante la que se reunirá con las autoridades para supervisar la implementación del acuerdo de alto el fuego y su evolución a su segunda fase, que implicaría avanzar en la retirada israelí del enclave, su reconstrucción o el desarme del grupo islamista Hamas.

