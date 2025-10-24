Más Información

Crimen se embolsa 3 mil 600 mdp al año por extorsionar a limoneros

Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero

EU ataca otra presunta narcolancha en el Caribe; hay 6 muertos

La mañanera de Sheinbaum, 24 de octubre, minuto a minuto

Pemex: contamina y no repara los daños en el 86% de los casos

Zhi Dong Zhang, traficante internacional, es entregado por Cuba a México; Harfuch confirma su traslado inmediato a EU

Auditoría Superior de la Federación reporta irregularidades y posibles daños por 2,7 millones de pesos en Conahcyt

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Desde Dubái, Noroña señala que Adán Augusto paró en seco intrigas por su viaje a Palestina; “muy agradecido”, expresa

Antropología recibe el Princesa de Asturias

En la mira Adán Payambé, hijo de Augusto López, tras habitar departamento involucrado en red de corrupción, según el CEO

Emiten Alerta Amber por el robo de una bebé de un mes de nacida en hospital infantil de Durango

El secretario de Estado de Estados Unidos, , afirmó que debe sentirse "cómodo" con los países que participen en la futura Fuerza Internacional de Estabilización que se desplegará en la como parte del acuerdo de alto el fuego respaldado por Washington.

En una rueda de prensa desde el Centro de Coordinación Civil-Militar, en el sur de Israel, Rubio señaló que aún no se ha decidido la composición de esa fuerza ni la posible participación de o de la Autoridad Palestina.

"No quiero entrar en detalles sobre a quién se veta o a quién no se le permite entrar. Cada miembro debe tener la capacidad y la voluntad necesarias, pero también debe ser alguien con quien todos se sientan cómodos, incluido Israel", declaró.

Franja de Gaza. Foto: de HAITHAM IMAD. EFE
Franja de Gaza. Foto: de HAITHAM IMAD. EFE

Israel ha remarcado a Estados Unidos que la presencia de Turquía, país con el cual ha debilitado sus relaciones durante la guerra en Gaza, sería una "línea roja para Jerusalén".

Por otra parte, ha rechazado reiteradamente que la Autoridad Nacional Palestina (ANP), liderada por el presidente, Mahmud Abás, asuma un papel de gobierno en el enclave tras el conflicto.

Asimismo, añadió que "hay muchos países que están expresando interés en participar en este momento", sin precisar cuáles, y subrayó que "al formar esta fuerza, tendrá que haber países con los que Israel se sienta cómodo también".

Rubio, que se encuentra en Israel evaluando la aplicación del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamas, reiteró que el grupo islamista "no tendrá ninguna implicación ni gobernará Gaza en el futuro", al tiempo que dijo que el rol de la Autoridad Palestina en el futuro de Gaza "aún esta por determinarse".

sg/mcc

