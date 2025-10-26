Más Información

Sheinbaum recorre Tren "El Insurgente"; entra en fase de pruebas y prevén servicio completo en enero de 2026

Gran Premio de México 2025 - EN VIVO - Fórmula 1

Megafarmacia, un bodegón vacío; plan nunca incluyó distribución

Salinas Pliego busca poner fin a litigios con SAT; solicita monto para pagar en 10 días

Caen sospechosos del robo de joyas del Louvre; uno intentaba huir del país

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

"Pollitos de colores", la cruel metáfora del narco para niños reclutados desde los 9 años en labores del crimen organizado

Megafarmacia: Prometieron todas las medicinas pero sólo fue un show

Comisión para los desaparecidos ofrece su ayuda a México

Temen que tren al AIFA se pierda el mundial

Asesinan a adolescente, aficionado de Chivas, previo a partido contra Atlas; agresores hieren a otros dos jóvenes

Cártel Michoacán Nueva Generación perpetra ataque armado en La Ruana

Un estadounidense lanzamisiles llegó el domingo a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensifica su presión sobre su homólogo venezolano, .

El barco era visible el domingo por la mañana frente a Puerto España, constataron periodistas de la AFP en la capital trinitense.

El buque de guerra USS Gravely permanecerá hasta el 30 de octubre para ejercicios con el ejército de , anunció el gobierno de este país anglófono de 1.4 millones de habitantes.

La presencia del destructor no resulta indiferente para los locales y turistas.

Randy Agard, un estadounidense de 28 años que viajó a Trinidad y Tobago a visitar a su familia, dice tener "sentimientos encontrados".

"Siento que Estados Unidos está tratando de meterse en todo para tratar de controlar a todos y establecer una narrativa de que se preocupan por los demás, pero lo están haciendo por una razón particular", afirma. "Dicen que quieren paz y están enviando buques de guerra, no tiene sentido para mí".

Washington ha desplegado desde agosto buques de guerra en el Caribe y lleva desde principios de septiembre una campaña de contra embarcaciones de presuntos .

Estados Unidos también anunció su intención de enviar al Caribe el portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, un aumento considerable de los medios militares estadounidenses en la región que Maduro denunció el viernes como un intento de "inventar una nueva guerra".

Trump acusa al presidente venezolano de encabezar presuntas redes de , algo que Maduro niega categóricamente. Afirma que Washington utiliza el narcotráfico como pretexto para imponer un cambio de régimen y apoderarse de las cuantiosas reservas de petróleo de Venezuela.

"No queremos guerra"

En Puerto España, algunos apoyan la presencia estadounidense cerca de las costas venezolanas.

"Hay una buena razón por la que traen su buque de guerra aquí. Es para ayudar a limpiar los problemas de que hay en el territorio" venezolano, dice Lisa, una habitante de 52 años que prefiere no dar su apellido.

Sin embargo, muchos entrevistados expresaron preocupación ante la llegada del buque y la posibilidad de una intervención estadounidense en .

"Si ocurriera algo entre Venezuela y , (...) podríamos terminar recibiendo golpes", teme Daniel Holder, de 64 años. "La gente no ve lo serio que es esto actualmente" pero "podrían suceder cosas aquí".

Sentado en una plaza del centro de Puerto España, este adepto del rastafarismo, un movimiento espiritual surgido entre los descendientes de esclavos de Jamaica, se opone a la estrategia de su gobierno.

La primera ministra de , Kamla Persad-Bissessar, es una ferviente partidaria de Trump y adoptó desde su llegada al poder en mayo un discurso virulento contra la inmigración y la criminalidad venezolana en su país.

Caracas acusa al gobierno trinitense de servir a los intereses de .

Una mujer en Puerto España que prefirió omitir su nombre rechaza la idea de un conflicto. "No queremos , queremos estar en paz (...) Es una amenaza para la paz, porque si están trayendo buques de guerra, están insinuando que quieren guerra", dijo.

"Alarmante"

La movilización militar estadounidense ha dejado hasta ahora 43 muertos en 10 bombardeos a presuntas lanchas con en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, según un recuento de la AFP basado en cifras proporcionadas por el gobierno estadounidense.

Dos trinitarios habrían sido a mediados de octubre en esos bombardeos, según sus familias.

Las autoridades locales no han confirmado ni desmentido estas muertes.

Expertos han cuestionado la legalidad de los ataques en aguas extranjeras o internacionales, contra sospechosos que no han sido interceptados ni interrogados.

Rhonda Williams, una recepcionista de 38 años, solo desea una cosa: paz. "No necesitamos todos estos asesinatos y , solo necesitamos paz... y a Dios", asegura a la AFP.

"Venezuela está atravesando en este momento una situación muy difícil, a nivel social y económico", una situación "debido al gobierno", señala.

Para Ali Ascanio, un venezolano de 38 años instalado en Trinidad y Tobago desde hace ocho años, como muchos de sus compatriotas, la llegada del destructor estadounidense "es un poco preocupante".

Es "alarmante porque sabemos que es una señal de guerra", dice este vendedor de frutas y verduras, que espera que la presión estadounidense empuje a Maduro a "irse pronto".

