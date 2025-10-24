El gobierno del presidente Donald Trump impuso sanciones el viernes a su homólogo colombiano Gustavo Petro, a su familia y a un miembro de su gobierno por acusaciones de participación en el tráfico internacional de drogas, intensificando drásticamente las tensiones con el mandatario izquierdista de uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en América del Sur.

El Departamento del Tesoro impuso las sanciones contra Petro; su esposa, Verónica del Socorro Alcocer García; su hijo, Nicolás Fernando Petro Burgos; y el ministro del Interior de Colombia, Armando Alberto Benedetti.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó en un comunicado que Petro "ha permitido que los cárteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad. El presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país".

¿En qué consiste la sanción de EU a Gustavo Petro?

Los sancionados fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por lo cual quedan bloqueados todos sus activos y propiedades en Estados Unidos y se prohíbe hacer transacciones con ellos.

"Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EE. UU.",expresó el jefe de estado en su cuenta de X.

Las implicaciones para el presidente Petro tras ser incluido en la "Lista Clinton"

Según información revelada en el documento de la OFAC, la decisión se da porque "el presidente Petro ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de "paz total", entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína en Colombia".

En el comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se confirmó que, como resultado de la medida de hoy, "todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC".

Con la designación de la OFAC, el mandatario también afirmó en sus redes sociales que: "Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína".

Sanciones para el presidente Petro por la inclusión en la 'Lista Clinton'

Recientemente, en medio de la tensión entre Estados Unidos y Colombia, el presidente Donald Trump advirtió la eliminación de toda ayuda económica y habló sobre la posibilidad de imponer nuevos aranceles al país.

Con lo anterior, y con la aparición de Gustavo Petro en la 'Lista Clinton', los efectos sancionatorios y las implicaciones son mayores, pues el mandatario colombiano "perdería cualquier acceso al sistema financiero dentro y fuera de Estados Unidos", como se destaca en el comunicado.

Los efectos de esta sanción incluyen ser detenido para revisión secundaria en los puntos de entrada de inmigración y aduanas de Estados Unidos, así como la incorporación en listas no-fly de las aerolíneas americanas.

De no cumplirse lo mencionado "puede resultar la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros", en este caso, de Gustavo Petro, Nicolás Petro, Verónica Alcocer y Armando Benedetti, quienes también fueron incluidos en la OFAC.

Con ello, Petro tendría que presentar una petición para su eliminación de la 'Lista Clinton' y por lo pronto, cumplir con las prohibiciones designadas en el comunicado de la OFAC.

