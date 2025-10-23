Más Información
El presidente estadounidense, Donald Trump, presumió los resultados de su estrategia contra los cárteles de la droga, con más de 3 mil líderes detenidos en un mes, incluyendo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa, entre otros.
En conferencia de prensa, acompañado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth; la fiscal general, Pam Bondi; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, Trump describió como “fantásticos” los resultados de la Homeland Security Force que reúne a diversas agencias.
Afirmó que los cárteles son una “amenaza a la seguridad nacional” y que “no nos detendremos hasta que la amenaza sea eliminada por completo”.
Resultados en combate al narcotráfico en EU
La fiscal Bondi detalló los resultados de las operaciones del último mes:
- 3 mil 200 miembros de pandillas y de cárteles “erradicados de la calles”
- 91 toneladas de drogas
- 58 mil kilos de cocaína en polvo
- 23 mil kilos de polvo fentanilo
- 2.1 millones de píldoras de fentanilo
- Más de mil armas ilegales
"Más de 3 mil terroristas fuera de las calles"
Noem destacó que sólo en septiembre se realizaron 400 operaciones que resultaron, dijo, en “3 mil 200 terroristas fuera de las calles”.
Según dijo, gracias al trabajo de la Task Force se ha recortado “en 50% el ingreso de fentanilo desde la frontera con México”.
Trump y Hegseth calificaron a los cárteles como el “ISIS del Hemisferio Occidental”.
Hegseth dijo que los tratarán como tratan a los terroristas de ISIS y Al-Qaeda: “Los buscaremos y los mataremos, ya sea en el Caribe, o en el Pacífico”.
“Vamos a derrotar a estas organizaciones terroristas”, advirtió Hegseth.
Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times
