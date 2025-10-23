Más Información

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Matan a empresario citrícola en Álamo, Veracruz; un comando lo atacó en la vía pública

Trump presume resultados contra cárteles, con 3 mil detenidos en un mes; promete eliminar la amenaza "por completo"

Ssa apertura módulos de vacunación para temporada invernal; se aplicarán biológicos contra Covid-19, influenza y neumococo

VIDEO: Así huyeron los ladrones del Louvre tras robar joyas de la corona de Francia

Suman 345 mil litros de crudo recuperado tras derrame en ríos de Veracruz

Sin avances, negociación para eliminar cuotas de EU a jitomate mexicano; caen exportaciones casi 20%

Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi; Culiacán e Irapuato, las ciudades más peligrosas

CIBanco, Intercam y Vector, señaladas por EU de posible lavado de dinero, ya no operan: ABM

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

Emiten declaratoria de emergencia por inundaciones en Nezahualcóyotl y La Paz tras lluvias de septiembre

Detienen a segundo implicado en feminicidio de mujer quemada dentro de su casa en Gustavo A Madero

El presidente estadounidense, Donald Trump, presumió los resultados de su estrategia contra los cárteles de la droga, con más de 3 mil líderes detenidos en un mes, incluyendo del (CJNG) y el de Sinaloa, entre otros.

En conferencia de prensa, acompañado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth; la fiscal general, Pam Bondi; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, Trump describió como “fantásticos” los resultados de la Homeland Security Force que reúne a diversas agencias.

Afirmó que los cárteles son una “amenaza a la seguridad nacional” y que “no nos detendremos hasta que la amenaza sea eliminada por completo”.

Resultados en combate al narcotráfico en EU

La fiscal Bondi detalló los resultados de las operaciones del último mes:

- 3 mil 200 miembros de pandillas y de cárteles “erradicados de la calles”

- 91 toneladas de drogas

- 58 mil kilos de cocaína en polvo

- 23 mil kilos de polvo fentanilo

- 2.1 millones de píldoras de fentanilo

- Más de mil armas ilegales

"Más de 3 mil terroristas fuera de las calles"

Noem destacó que sólo en septiembre se realizaron 400 operaciones que resultaron, dijo, en “3 mil 200 terroristas fuera de las calles”.

Según dijo, gracias al trabajo de la Task Force se ha recortado “en 50% el ingreso de fentanilo desde la frontera con México”.

Trump y Hegseth calificaron a los cárteles como el “ISIS del Hemisferio Occidental”.

Hegseth dijo que los tratarán como tratan a los terroristas de ISIS y Al-Qaeda: “Los buscaremos y los mataremos, ya sea en el Caribe, o en el Pacífico”.

“Vamos a derrotar a estas organizaciones terroristas”, advirtió Hegseth.

