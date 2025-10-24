París.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció en la reunión de la Coalición de Voluntarios que su país entregará "en los próximos días" a Ucrania misiles antiaéreos Aster y aviones de combate Mirage.

"Entregaremos misiles Aster adicionales, nuevos programas de entrenamiento y nuevos aviones Mirage en los próximos días", declaró Macron en su intervención por videoconferencia desde París, según una transcripción de su intervención en la reunión celebrada hoy en Londres facilitada por el Elíseo.

El jefe del Estado francés subrayó ante los representantes de los 26 países aliados de Ucrania que "es muy importante continuar nuestros esfuerzos para apoyar a Ucrania y presionar a Rusia".

Los misiles Aster operan con un sistema de defensa antiaérea francoitaliano similar a los Patriot de Estados Unidos. En cuanto a los Mirage, Francia ha entregado hasta ahora tres aparatos.

