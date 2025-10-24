Más Información

Estados Unidos envía su mayor portaaviones al Caribe para combatir traficantes de drogas en América Latina

Vinculan a proceso a Donovan por homicidio del abogado David Cohen

Desde enero, 10 mexicanos han muerto bajo custodia de ICE en EU, reporta SRE; uno falleció esta madrugada

EU impone sanciones a Gustavo Petro luego de que Trump lo acusó de ser “líder del narco” en Colombia

Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias 2025: "El arte fotográfico no conoce fronteras"

Aseguran más de 160 sitios durante operativo contra huachicol de agua en Edomex

Canciller De la Fuente reitera que ONU necesita una reforma urgente; Palestina merece ser reconocido, sostiene

Resguarda INM a 14 cubanos que llegaron en balsas a Yucatán; otros 7 se niegan a entregarse

Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero

Sheinbaum presenta su libro “Diario de una Transición Histórica”; es un reconocimiento a AMLO

Sube a 80 el número de personas fallecidas por lluvias e inundaciones en 5 estados; hay 18 personas no localizadas

Detienen a exalcalde de Singuilucan vinculado con la “Estafa Siniestra”; es acusado de desviar 126 mdp

París.- El presidente de , Emmanuel Macron, anunció en la reunión de la Coalición de Voluntarios que su país entregará "en los próximos días" a misiles antiaéreos Aster y aviones de combate Mirage.

"Entregaremos misiles Aster adicionales, nuevos programas de entrenamiento y nuevos aviones Mirage en los próximos días", declaró Macron en su intervención por videoconferencia desde París, según una transcripción de su intervención en la reunión celebrada hoy en Londres facilitada por el Elíseo.

El jefe del Estado francés subrayó ante los representantes de los 26 países aliados de Ucrania que "es muy importante continuar nuestros esfuerzos para apoyar a Ucrania y presionar a Rusia".

Los misiles Aster operan con un sistema de defensa antiaérea francoitaliano similar a los Patriot de Estados Unidos. En cuanto a los Mirage, Francia ha entregado hasta ahora tres aparatos.

