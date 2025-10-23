Más Información
Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi; Culiacán e Irapuato, las ciudades más peligrosas
Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito
Derrame de hidrocarburo en Río Pantepec fue por deslave tras fuertes lluvias, dice Sheinbaum; anuncia investigaciones
Ceci Flores invita a Noroña a unirse a búsqueda en Sinaloa; "no necesita ir tan lejos para quitarse esas ganas de ayudar"
Washington.- La reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, será el próximo 30 de octubre en Corea del Sur, anunció este jueves la Casa Blanca.
"El jueves por la mañana, hora local, el presidente Trump participará en una reunión bilateral con el presidente Xi de la República Popular China, antes de partir de regreso a su casa en Washington", expresó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.
