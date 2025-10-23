Más Información

CIBanco, Intercam y Vector, señaladas por EU de posible lavado de dinero, ya no operan: ABM

CIBanco, Intercam y Vector, señaladas por EU de posible lavado de dinero, ya no operan: ABM

Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi; Culiacán e Irapuato, las ciudades más peligrosas

Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi; Culiacán e Irapuato, las ciudades más peligrosas

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

Derrame de hidrocarburo en Río Pantepec fue por deslave tras fuertes lluvias, dice Sheinbaum; anuncia investigaciones

Derrame de hidrocarburo en Río Pantepec fue por deslave tras fuertes lluvias, dice Sheinbaum; anuncia investigaciones

Sheinbaum alista alerta por fenómenos meteorológicos pese a “retos”; puede estar a finales de año

Sheinbaum alista alerta por fenómenos meteorológicos pese a “retos”; puede estar a finales de año

Ceci Flores invita a Noroña a unirse a búsqueda en Sinaloa; "no necesita ir tan lejos para quitarse esas ganas de ayudar"

Ceci Flores invita a Noroña a unirse a búsqueda en Sinaloa; "no necesita ir tan lejos para quitarse esas ganas de ayudar"

No pagar extorsiones, una sentencia de muerte

No pagar extorsiones, una sentencia de muerte

Avionetas, yates y tarjetas de futbol… Indep alista subasta

Avionetas, yates y tarjetas de futbol… Indep alista subasta

Detienen a segundo implicado en feminicidio de mujer quemada dentro de su casa en Gustavo A Madero

Detienen a segundo implicado en feminicidio de mujer quemada dentro de su casa en Gustavo A Madero

Interrumpen servicio en Línea 3 del Metro por una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren

Interrumpen servicio en Línea 3 del Metro por una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren

Washington.- La reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de , Xi Jinping, será el próximo 30 de octubre en Corea del Sur, anunció este jueves la Casa Blanca.

"El jueves por la mañana, hora local, el presidente Trump participará en una reunión bilateral con el presidente Xi de la República Popular China, antes de partir de regreso a su casa en Washington", expresó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM: ¿Qué lugares tienen 50% de descuento para adultos mayores que presenten la tarjeta? Foto: iStock / lucigerma / INAPAM

INAPAM: ¿Qué lugares tienen 50% de descuento para adultos mayores que presenten la tarjeta?

¡Atención! Nueva licencia de conducir 2025 descubre si es obligatorio tramitarla. Foto: Canva

¡Atención! Nueva licencia de conducir 2025: descubre si es obligatorio tramitarla

Trabajo en Canadá Foto: iStock

Buscan jornaleros agrícolas en Canadá y sólo piden secundaria: Aquí el salario y requisitos

Cambio de horario invierno 2025 México y Estados Unidos. ¿Se adelanta o se atrasa? Estados donde aplica. Foto: CANVA

Cambio de horario invierno 2025 México y Estados Unidos. ¿Se adelanta o se atrasa? Estados donde aplica

¿Cuándo es el Black Friday y Cyber Monday 2025? Fechas oficiales, ofertas y todo lo que debes saber. Foto: Canva

¿Cuándo es el Black Friday y Cyber Monday 2025? Fechas oficiales, ofertas y todo lo que debes saber