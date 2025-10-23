Washington.- La reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, será el próximo 30 de octubre en Corea del Sur, anunció este jueves la Casa Blanca.

"El jueves por la mañana, hora local, el presidente Trump participará en una reunión bilateral con el presidente Xi de la República Popular China, antes de partir de regreso a su casa en Washington", expresó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Lee también Trump indulta a fundador de Binance, plataforma de criptomonedas, condenado por lavado de dinero

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc