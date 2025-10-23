Washington. El presidente estadounidense Donald Trump indultó a Changpeng Zhao, fundador de Binance, quien creó el mayor intercambio de criptomonedas del mundo y cumplió tiempo en prisión tras no poder detener a los criminales que usaban la plataforma para mover dinero relacionado con abuso sexual infantil, tráfico de drogas y terrorismo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en un comunicado que el gobierno del entonces presidente Joe Biden procesó a Zhao por un "deseo de castigar a la industria de las criptomonedas".

Señaló que no había "acusaciones de fraude o víctimas identificables", aunque Zhao se había declarado culpable en noviembre de un cargo por no mantener un programa contra el lavado de dinero.

"Fallé aquí", dijo Zhao al tribunal el año pasado. "Lamento profundamente mi fracaso y lo siento".

Los lazos de Changpeng Zhao con la empresa de criptomonedas de la familia Trump

Zhao, quien había solicitado previamente a Trump un indulto, tiene profundos lazos con World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas que el presidente republicano y sus hijos Eric y Donald Jr. lanzaron en septiembre.

El informe financiero más reciente de Trump revela que ganó más de 57 millones de dólares el año pasado de World Liberty Financial, que ha lanzado USD1, una stablecoin vinculada en una proporción de uno a uno con el dólar estadounidense.

World Liberty Financial anunció recientemente que un fondo de inversión en los Emiratos Árabes Unidos utilizará 2 mil millones de dólares en USD1 para comprar una participación en Binance.

