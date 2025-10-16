Más Información

Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

"Lo único que salvamos fue un colchón"; familias de Álamo duermen a la orilla de la carretera en espera de ayuda

"Lo único que salvamos fue un colchón"; familias de Álamo duermen a la orilla de la carretera en espera de ayuda

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Escoltas del abogado David Cohen rinden su declaración ante el MP; aseguran "no haberse dado cuenta" que era vigilado

Escoltas del abogado David Cohen rinden su declaración ante el MP; aseguran "no haberse dado cuenta" que era vigilado

Tiene Ramírez Bedolla 62% de aprobación en Michoacán

Tiene Ramírez Bedolla 62% de aprobación en Michoacán

"Mis paisanos lloran de coraje, lloramos todos"; Ignacio Morales Lechuga en Con los de Casa ante desastre en Veracruz

"Mis paisanos lloran de coraje, lloramos todos"; Ignacio Morales Lechuga en Con los de Casa ante desastre en Veracruz

Cámara de Diputados aprueba reforma al Código Fiscal para 2026 y la envía al Senado

Cámara de Diputados aprueba reforma al Código Fiscal para 2026 y la envía al Senado

Senado aprueba en fast track reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; oposición acusa simulación en retroactividad

Senado aprueba en fast track reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; oposición acusa simulación en retroactividad

Embajador Esteban Moctezuma responde a congresista de EU; pide "diálogo constructivo" tras críticas a Sheinbaum por relación con Cuba

Embajador Esteban Moctezuma responde a congresista de EU; pide "diálogo constructivo" tras críticas a Sheinbaum por relación con Cuba

Así arrestaron a Donovan "N", segundo detenido por asesinato del abogado David Cohen

Así arrestaron a Donovan "N", segundo detenido por asesinato del abogado David Cohen

EU revoca visas a políticos y funcionarios mexicanos; conoce quiénes enfrentan la medida

EU revoca visas a políticos y funcionarios mexicanos; conoce quiénes enfrentan la medida

Londres. El imperio de construido por el presidente de Estados Unidos, , y su familia, ha generado más de mil millones de dólares en beneficios (unos 857 millones de euros) antes de impuestos en el último año, según una investigación del diario británico Financial Times (FT) publicada este jueves.

El cálculo de los ingresos de estos proyectos de criptomonedas elaborado por el medio económico, que incluye únicamente las ganancias realizadas, establece que las participaciones en compañías como Trump Media & Technology Group, matriz de "Truth Social", su red social, y una empresa de tesorería de "", vale ahora mil 900 millones de dólares (mil 639 millones de euros).

Este conglomerado empresarial está basado en una extensa red de negocios que incluyen tarjetas coleccionables digitales, memecoins, monedas estables, tokens y una denominada plataforma financiera descentralizada.

Lee también

Inversores extranjeros multimillonarios, entidades vinculadas a Estados y al menos un individuo anteriormente investigado por las autoridades estadounidenses están detrás de las grandes sumas de dinero que han generado estas empresas, según el FT.

A fecha 9 de octubre las ganancias por el token World Liberty Financial WLF, fundado por los hijos de Donald Trump junto a otros asociados, asciende a 550 millones de dólares (471 millones de euros), mientras que la criptomoneda hizo 362 millones de dólares (310 millones de euros) y en el caso de se alcanzaron los 65 millones de dólares (55 millones de euros).

En cuanto al token USD1, lanzado en marzo de este año y concebido para mantener un valor estable de 1:1 con el dólar estadounidense, generó 42 millones de dólares (36 millones de euros).

Lee también

En total, mil 19 millones de dólares (874 millones de euros) en beneficios antes de, según análisis del FT sobre los datos de la blockchain, una base de datos inalterable sobre criptomonedas.

Sin embargo, uno de los hijos del presidente estadounidense, Eric Trump, preguntado por el FT, aseguró que la cifra real es "probablemente mayor".

El presidente estadounidense celebró el pasado mes de mayo una polémica cena de gala en la Casa Blanca con 220 inversores de su -ocultos bajo un pseudónimo- que ganaron un concurso para lo cual debieron adquirir un monto valorado en aquel momento en al menos 54 mil dólares (46 mil 330 euros).

Lee también

El propio lanzamiento de $Trump fue criticado por el dilema ético que implica que las cuentas de la familia del presidente se vean beneficiadas por el memecoin y también fue visto con malos ojos por algunos ejecutivos de plataformas de criptomonedas, que consideran que puede dañar la credibilidad de la industria.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS e ISSSTE Confirman fecha de PAGO DOBLE en noviembre. ¿Qué pensionados lo recibirán. Foto: Canva / Adobe / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE: Confirman fecha de PAGO DOBLE en noviembre. ¿Qué pensionados lo recibirán?

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre. Foto: iStock / metamorworks / Renapo

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre

Ciudadanía. iStock/ insta_photos

La mayoría de estadounidenses no podría aprobar el examen de ciudadanía: Aquí las preguntas más “difíciles”

Visa de trabajo. Foto: iStock

Adiós a la visa H-1B de $100,000: Conoce la visa TN, tu pase como profesional mexicano a Estados Unidos

Marcha Zombie CDMX 2025: fecha, hora, ruta y todo sobre el baile de "Thriller" en el desfile más terrorífico del año. Foto Gabriel Pano / El Universal

Marcha Zombie CDMX 2025: fecha, hora, ruta y todo sobre el baile de "Thriller" en el desfile más terrorífico del año