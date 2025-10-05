El bitcoin continúa su racha al alza y marcó un récord este domingo cotizando por encima de los 125 mil dólares.

La reina de las criptomonedas cotizó a 125 mil 689 dólares y con esta cota volvió a marcar un máximo, rompiendo su récord anterior de 124 mil 500 dólares registrado en agosto.

El bitcoin se ha impulsado por la cautela de los inversionistas sobre la parálisis presupuestaria del gobierno en Estados Unidos.

Lee también México, tercer mercado más grande para criptomonedas en AL, revela estudio

La valorización de las acciones estadounidenses también impulsó esta racha, debido a que los inversionistas buscan activos seguros mientras el Congreso en Estados Unidos negocia el presupuesto del gobierno federal, indicó la agencia financiera Bloomberg.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido un factor que beneficia a las criptomonedas y el mandatario republicano y su familia participan en varios negocios en este sector.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó tres proyectos de ley que modifican el marco regulatorio de las criptomonedas y que beneficiaron su cotización.

Lee también ¿Qué comprarías hoy con 10 mil bitcoins? En 2010 alcanzaban para pizza, hoy para un equipo de fútbol

"Con muchos activos, incluyendo las acciones, el oro y bienes coleccionables como las tarjetas de Pokemón tocando alzas históricas, no es ninguna sorpresa que el bitcóin se beneficie de la narrativa de la devaluación del dólar", comentó Joshua Lim, codirector de mercados de la firma de corretaje de criptomonedas FalconX, citado por Bloomberg News.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss