El continúa su racha al alza y marcó un récord este domingo cotizando por encima de los 125 mil dólares.

La reina de las cotizó a 125 mil 689 dólares y con esta cota volvió a marcar un máximo, rompiendo su récord anterior de 124 mil 500 dólares registrado en agosto.

El bitcoin se ha impulsado por la cautela de los inversionistas sobre la parálisis presupuestaria del gobierno en .

La valorización de las acciones estadounidenses también impulsó esta racha, debido a que los inversionistas buscan activos seguros mientras el Congreso en Estados Unidos negocia el presupuesto del gobierno federal, indicó la agencia financiera Bloomberg.

El presidente estadounidense, , ha sido un factor que beneficia a las criptomonedas y el mandatario republicano y su familia participan en varios negocios en este sector.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó tres proyectos de ley que modifican el marco regulatorio de las criptomonedas y que beneficiaron su cotización.

"Con muchos activos, incluyendo las acciones, el oro y bienes coleccionables como las tocando alzas históricas, no es ninguna sorpresa que el bitcóin se beneficie de la narrativa de la devaluación del dólar", comentó Joshua Lim, codirector de mercados de la firma de corretaje de criptomonedas FalconX, citado por Bloomberg News.

