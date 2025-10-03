El Departamento del Tesoro está considerando un plan para acuñar nuevas monedas de un dólar con la imagen del presidente Donald Trump como parte de un esfuerzo para conmemorar el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos, reportó FoxBusiness.

"A pesar del cierre forzado de nuestro gobierno por parte de la izquierda radical, los hechos son claros: bajo el liderazgo histórico del presidente Donald J. Trump, nuestra nación entra en su 250.º aniversario más fuerte, más próspera y mejor que nunca", declaró un portavoz del Tesoro al medio.

¿Cómo sería la moneda de un dólar con la imagen de Trump?

La imagen del borrador muestra a Trump frente a una bandera estadounidense con el puño en alto y tiene un parecido con la imagen de Trump reaccionando a una herida en la oreja durante un intento de asesinato el año pasado en Pennsylvania mientras era escoltado fuera del escenario por agentes del Servicio Secreto.

Nuevas monedas de Donald Trump. Foto: captura de pantalla

