Estados Unidos envía su mayor portaaviones al Caribe para combatir traficantes de drogas en América Latina

Sube a 80 el número de personas fallecidas por lluvias e inundaciones en 5 estados; hay 18 personas no localizadas

Vamos a esperar cómo avanza la relación con Canadá: Sheinbaum tras ruptura comercial de Trump; asegura que México va muy bien

Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero

Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias 2025: "El arte fotográfico no conoce fronteras"

Resguarda INM a 14 cubanos que llegaron en balsas a Yucatán; otros 7 se niegan a entregarse

Crimen se embolsa 3 mil 600 mdp al año por extorsionar a limoneros

Sheinbaum presenta su libro “Diario de una Transición Histórica”; es un reconocimiento a AMLO

Zhi Dong Zhang, traficante internacional, es entregado por Cuba a México; Harfuch confirma su traslado inmediato a EU

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Aseguran 9 tomas clandestinas durante operativo contra huachicol de agua en Ecatepec

Detienen a exalcalde de Singuilucan vinculado con la “Estafa Siniestra”; es acusado de desviar 126 mdp

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (, en inglés) indicó que planea expulsar al salvadoreño a Liberia, en África.

El DHS apunta en un documento presentado a la juez Paula Xinis, que supervisa el de Ábrego García en Maryland, que la República de Liberia aceptó acoger al salvadoreño.

Según el documento, el gobierno estadounidense espera llevar a cabo la expulsión a partir del 31 de octubre.

El departamento asegura que Liberia es "una democracia próspera y uno de los socios más cercanos de EU en el continente africano", cuyo idioma nacional es el inglés y que está "comprometida con el trato humano de los refugiados".

Además, afirma haber recibido "garantías diplomáticas" sobre el trato que recibirán las personas de terceros países trasladadas a Liberia desde Estados Unidos, y dijo estar ultimando los trámites para expulsar al hombre, que ha demandado al gobierno de EU.

El gobierno estadounidense ya ha planteado con anterioridad la expulsión del salvadoreño a otros países como Ghana, que sin embargo la rechazó a principios de este mes.

Ábrego García, que huyó a EU hace más de una década tras recibir amenazas de pandillas en su país natal y fue deportado erróneamente en marzo pasado, se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la lucha contra las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

Kilmar Abrego García permanece bajo custodia en Pensilvania y la juez ha suspendido de momento su deportación. Foto: AP
Kilmar Abrego García permanece bajo custodia en Pensilvania y la juez ha suspendido de momento su deportación. Foto: AP

EU deporta a Kilmar Ábrego a El Salvador por "error administrativo"

El salvadoreño pasó varios meses detenido en la cárcel de máxima seguridad Cecot en El Salvador, tras haber sido deportado por un "error administrativo", pese a que un juez de inmigración le había permitido quedarse en EU porque corría peligro.

Tras una ardua batalla legal, la Administración Trump lo trajo de vuelta a territorio estadounidense, donde fue arrestado nuevamente e imputado por delitos de tráfico de inmigrantes en Tennesee.

Actualmente permanece bajo custodia en Pensilvania y la juez ha suspendido de momento su deportación.

El abogado de Ábrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, indicó hoy a ABC News que Costa Rica, que ha aceptado acoger a su cliente, "sigue siendo una opción viable y legal", y cuestionó que las autoridades de inmigración quieran deportarlo a "un país con el que no tiene ninguna conexión y que está a miles de kilómetros de su familia y su hogar en Maryland".

