La fiscal general de Nueva York, Letitia James, se declaró no culpable de los cargos federales que afronta en un tribunal de Virginia (EU), por fraude bancario y mentir a una institución financiera.

James se declaró "no culpable de ambos cargos" ante el juez que supervisa el caso, Jamar Walker, en una corte de la ciudad de Norfolk, en Virginia, según informó la cadena CNN.

Walker fijó el comienzo del juicio contra James para el próximo 26 de enero, y dijo que el proceso podría durar tan solo cinco días, puesto que el caso no presenta demasiada complejidad, de acuerdo con CNN.

Lee también "Melissa" amenaza Cuba y Jamaica como huracán; provoca inundaciones en Haití y República Dominicana

Por su parte, el Departamento de Justicia (DOJ) indicó en la corte que planea llamar a entre ocho y diez testigos.

Al terminar la audiencia, James fue recibida en las puertas del tribunal con aplausos y vítores por un grupo de personas que acudieron a mostrarle su apoyo.

"Este caso no trata sobre mí, sino sobre un sistema de justicia que se utiliza como una herramienta de venganza contra individuos que simplemente hicieron su trabajo y defendieron el Estado de derecho", expresó la fiscal.

El DOJ abrió el pasado agosto una investigación sobre James y dijo buscar abiertamente su renuncia. Foto: AP

Lee también Emisario económico de Putin llega a EU para continuar diálogo tras sanciones a Moscú

James anticipó, además, que volverá a Nueva York para continuar con su trabajo como fiscal: "No me distraeré. Hay trabajo que hacer en defensa del Estado de derecho".

Trump llama "delincuente" a James

El Departamento de Justicia estadounidense abrió el pasado agosto una investigación sobre James y dijo buscar abiertamente su renuncia.

Meses antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a la fiscal de "delincuente" en sus redes sociales y compartió un artículo que la acusaba de cometer fraude en sus transacciones inmobiliarias privadas.

James, del partido demócrata, presentó en el pasado cargos civiles contra Trump, sus hijos adultos y la Organización Trump, que resultaron en una sentencia de 500 millones de dólares en 2024.

La defensa de James informó ayer de que esta también planea pedir que se desestime la acusación en su contra impugnando el nombramiento de Lindsey Halligan, una exabogada del presidente Trump, como fiscal de Virginia.

Halligan fue nombrada por Trump el pasado mes después de que su predecesor renunciara por aparente presión del presidente tras cuestionar la solidez de las evidencias para seguir adelante con los casos contra James y el exdirector del FBI, James Comey, quien también está impugnando el nombramiento de la abogada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc