Estados Unidos envía el mayor portaaviones para combatir traficantes de drogas en América Latina

Vamos a esperar cómo avanza la relación con Canadá: Sheinbaum tras ruptura comercial de Trump; asegura que México va muy bien

Crimen se embolsa 3 mil 600 mdp al año por extorsionar a limoneros

Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero

Arranca operativo contra huachicol de agua en 48 municipios del Edomex

Resguarda INM a 14 cubanos que llegaron en balsas a Yucatán; otros 7 se niegan a entregarse

Sheinbaum presenta su libro “Diario de una Transición Histórica”; es un reconocimiento a AMLO

Zhi Dong Zhang, traficante internacional, es entregado por Cuba a México; Harfuch confirma su traslado inmediato a EU

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Desde Dubái, Noroña señala que Adán Augusto paró en seco intrigas por su viaje a Palestina; “muy agradecido”, expresa

Policía capitalina vigilará el Gran Premio de México; participarán 3 mil 900 elementos

Detienen a exalcalde de Singuilucan vinculado con la “Estafa Siniestra”; es acusado de desviar 126 mdp

La , , se declaró no culpable de los cargos federales que afronta en un tribunal de Virginia (EU), por fraude bancario y mentir a una institución financiera.

James se declaró "no culpable de ambos cargos" ante el juez que supervisa el caso, , en una corte de la ciudad de Norfolk, en Virginia, según informó la cadena CNN.

Walker fijó el comienzo del juicio contra James para el próximo 26 de enero, y dijo que el proceso podría durar tan solo cinco días, puesto que el caso no presenta demasiada complejidad, de acuerdo con CNN.

Por su parte, el Departamento de Justicia (DOJ) indicó en la corte que planea llamar a entre ocho y diez testigos.

Al terminar la audiencia, James fue recibida en las puertas del tribunal con aplausos y vítores por un grupo de personas que acudieron a mostrarle su apoyo.

"Este caso no trata sobre mí, sino sobre un sistema de justicia que se utiliza como una herramienta de venganza contra individuos que simplemente hicieron su trabajo y defendieron el Estado de derecho", expresó la fiscal.

El DOJ abrió el pasado agosto una investigación sobre James y dijo buscar abiertamente su renuncia. Foto: AP
El DOJ abrió el pasado agosto una investigación sobre James y dijo buscar abiertamente su renuncia. Foto: AP

James anticipó, además, que volverá a Nueva York para continuar con su trabajo como fiscal: "No me distraeré. Hay trabajo que hacer en defensa del Estado de derecho".

Trump llama "delincuente" a James

El Departamento de Justicia estadounidense abrió el pasado agosto una investigación sobre James y dijo buscar abiertamente su renuncia.

Meses antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a la fiscal de "delincuente" en sus redes sociales y compartió un artículo que la acusaba de cometer fraude en sus transacciones inmobiliarias privadas.

James, del partido demócrata, presentó en el pasado cargos civiles contra Trump, sus hijos adultos y la Organización Trump, que resultaron en una sentencia de 500 millones de dólares en 2024.

La defensa de James informó ayer de que esta también planea pedir que se desestime la acusación en su contra impugnando el nombramiento de Lindsey Halligan, una exabogada del presidente Trump, como fiscal de Virginia.

Halligan fue nombrada por Trump el pasado mes después de que su predecesor renunciara por aparente presión del presidente tras cuestionar la solidez de las evidencias para seguir adelante con los casos contra James y el exdirector del FBI, James Comey, quien también está impugnando el nombramiento de la abogada.

