El principal negociador económico de Rusia, Kiril Dmitriev, dijo que había llegado a Estados Unidos, dos días después de que Washington impusiera a Moscú sanciones a sus dos mayores compañías petroleras.

"Llegué a Estados Unidos para continuar el diálogo EU-Rusia, una visita planeada hace tiempo a partir de una invitación de la parte estadounidense", declaró en X.

