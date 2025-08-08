El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió un citatorio a la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, como parte de una investigación sobre si violó los derechos civiles del presidente Donald Trump, según dos personas con conocimiento del asunto.

Las citaciones buscan registros relacionados con la demanda que James presentó contra Trump por presunto fraude en sus negocios personales y una demanda separada que involucra a la Asociación Nacional del Rifle (NRA), según una de las personas.

Otra persona confirmó que las citaciones están relacionadas con una investigación de derechos civiles. Las personas no podían discutir públicamente los detalles de la investigación y hablaron con The Associated Press el viernes bajo la condición del anonimato.

El procedimiento representa una escalada de los esfuerzos continuos de la administración Trump para examinar a quien el presidente ve como adversarios, incluidos aquellos como James que lo investigaron antes de su victoria electoral el año pasado.

"Uso indebido del sistema de justicia debería preocupar a todos"

Geoff Burgan, portavoz de la fiscalía estatal, se negó a confirmar las citaciones, pero emitió un comunicado que decía que "cualquier uso indebido del sistema de justicia debería preocupar a todos los estadounidenses. Apoyamos firmemente nuestro litigio exitoso contra la Organización Trump y la Asociación Nacional del Rifle, y continuaremos defendiendo los derechos de los neoyorquinos".

En otro comunicado, el abogado personal de James, Abbe D. Lowell, dijo que "si los fiscales llevan a cabo esta táctica inapropiada y están genuinamente interesados en la verdad, estamos listos y esperando con los hechos y la ley".

"Investigar el caso de fraude que la fiscal general James ganó contra el presidente Trump y sus negocios tiene que ser el ejemplo más flagrante y desesperado de esta administración llevando a cabo la campaña de represalia política del presidente", expresó Lowell.

"Convertir el Departamento de Justicia en un arma para intentar castigar a un funcionario electo por hacer su trabajo es un ataque al Estado de derecho y una escalada peligrosa por parte de esta administración", comentó.

Natalie Baldassarre, portavoz del Departamento de Justicia, se negó a comentar.

Letitia James, fiscal de Nueva York, vs Trump

James, una demócrata, ha demandado a Trump y su administración republicana decenas de veces por sus políticas como presidente y por cómo condujo su imperio empresarial privado. Trump está apelando el fallo multimillonario que ella ganó contra él en una demanda que alega que defraudó a bancos y otros prestamistas al proporcionarles estados financieros que inflaban el valor de sus propiedades, incluidos sus clubes de golf y el penthouse en la Torre Trump.

Trump dice que sus estados financieros en realidad subestimaron su riqueza y que cualquier error en los documentos fueron errores inofensivos que no jugaron ningún papel en las decisiones de préstamo de los bancos. Él y sus abogados han acusado repetidamente a James de participar en una "guerra legal" con fines políticos, algo que ella niega.

La noticia de la citación llega mientras el Departamento de Justicia avanza en una investigación sobre la investigación Trump-Rusia que ensombreció a Trump durante gran parte de su primer mandato y mientras la administración ha llevado a cabo una purga generalizada del personal de las fuerzas del orden que había estado involucrado en examinar las actividades de Trump y sus partidarios.

