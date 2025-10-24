Más Información

Caen en Sinaloa 18 presuntos integrantes de "Los Chapitos"; les aseguran armas y químicos

Vinculan a proceso a Donovan por homicidio del abogado David Cohen

Desde enero, 10 mexicanos han muerto bajo custodia de ICE en EU, reporta SRE; uno falleció esta madrugada

Estados Unidos envía su mayor portaaviones al Caribe para combatir traficantes de drogas en América Latina

EU impone sanciones a Gustavo Petro luego de que Trump lo acusó de ser “líder del narco” en Colombia

Aseguran más de 160 sitios durante operativo contra huachicol de agua en Edomex

Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias 2025: "El arte fotográfico no conoce fronteras"

Canciller De la Fuente reitera que ONU necesita una reforma urgente; Palestina merece ser reconocido, sostiene

Resguarda INM a 14 cubanos que llegaron en balsas a Yucatán; otros 7 se niegan a entregarse

Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero

Sube a 80 el número de personas fallecidas por lluvias e inundaciones en 5 estados; hay 18 personas no localizadas

Detienen a exalcalde de Singuilucan vinculado con la “Estafa Siniestra”; es acusado de desviar 126 mdp

El , Doug Ford, dijo que retirará el polémico anuncio contra los en el que aparece el exmandatario Ronald Reagan que se emitirá en la televisión estadounidense la próxima semana, pero no antes de que sea visto por millones de estadounidenses más durante el fin de semana cuando se transmita durante los juegos de la Serie Mundial.

"Nuestra intención siempre fue iniciar un diálogo sobre el que los estadounidenses quieren construir y el impacto de los aranceles en los trabajadores y las empresas. Hemos logrado nuestro objetivo, llegando al público estadounidense al más alto nivel", afirmó Ford.

"El pueblo eligió a nuestro gobierno para proteger a Ontario: a nuestros trabajadores, empresas, familias y comunidades. Eso es exactamente lo que estoy haciendo", afirmó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cortó abruptamente las negociaciones comerciales con Canadá, furioso por una campaña publicitaria en el país vecino contra el aumento de aranceles, mientras el primer ministro canadiense, Mark Carney, intentaba aquietar las aguas.

Trump califica como "falso" el anuncio sobre política arancelaria

En su red social Truth Social, Trump expresó el jueves su enfado por lo que calificó como un anuncio "falso" que, según él, cita erróneamente al expresidente estadounidense Ronald Reagan hablando sobre política arancelaria.

Según Trump, el anuncio, producido por la provincia canadiense de Ontario y que debe difundirse en cadenas estadounidenses, busca "interferir en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos", que tiene que pronunciarse sobre sus amplios aranceles globales.

"Basándome en su atroz comportamiento, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN TERMINADAS", escribió Trump en Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. Foto: EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. Foto: EFE

El viernes por la mañana arremetió nuevamente contra su vecino en una serie de vehementes mensajes en sus redes sociales en los que afirmó que "Canadá hizo trampa y fue atrapado".

Conversaciones se retomaran cuando EU esté "preparado": Carney

En declaraciones previas a su viaje a Asia este viernes, Carney no mencionó directamente el cambio de postura de Trump, pero afirmó que las conversaciones bilaterales habían mostrado avances.

"Y estamos listos para retomar ese progreso y construir sobre ese progreso cuando los estadounidenses estén preparados", añadió.

Canadá tiene "que centrarse en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos controlar", afirmó.

"No podemos controlar la política comercial de Estados Unidos", dijo a periodistas en la pista antes de abordar su vuelo.

"Lo que sí podemos controlar es el desarrollo de nuevas alianzas y oportunidades, incluso con los gigantes económicos de Asia", añadió.

