El primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo que retirará el polémico anuncio contra los aranceles en el que aparece el exmandatario Ronald Reagan que se emitirá en la televisión estadounidense la próxima semana, pero no antes de que sea visto por millones de estadounidenses más durante el fin de semana cuando se transmita durante los juegos de la Serie Mundial.
"Nuestra intención siempre fue iniciar un diálogo sobre el tipo de economía que los estadounidenses quieren construir y el impacto de los aranceles en los trabajadores y las empresas. Hemos logrado nuestro objetivo, llegando al público estadounidense al más alto nivel", afirmó Ford.
"El pueblo eligió a nuestro gobierno para proteger a Ontario: a nuestros trabajadores, empresas, familias y comunidades. Eso es exactamente lo que estoy haciendo", afirmó.
Lee también Primer ministro de Ontario no cede ante Trump y publica video de Reagan contra los aranceles
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cortó abruptamente las negociaciones comerciales con Canadá, furioso por una campaña publicitaria en el país vecino contra el aumento de aranceles, mientras el primer ministro canadiense, Mark Carney, intentaba aquietar las aguas.
Trump califica como "falso" el anuncio sobre política arancelaria
En su red social Truth Social, Trump expresó el jueves su enfado por lo que calificó como un anuncio "falso" que, según él, cita erróneamente al expresidente estadounidense Ronald Reagan hablando sobre política arancelaria.
Según Trump, el anuncio, producido por la provincia canadiense de Ontario y que debe difundirse en cadenas estadounidenses, busca "interferir en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos", que tiene que pronunciarse sobre sus amplios aranceles globales.
"Basándome en su atroz comportamiento, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN TERMINADAS", escribió Trump en Truth Social.
Lee también Carney dice que Canadá y EU retomarán las conversaciones cuando los estadounidenses estén listos
El viernes por la mañana arremetió nuevamente contra su vecino en una serie de vehementes mensajes en sus redes sociales en los que afirmó que "Canadá hizo trampa y fue atrapado".
Conversaciones se retomaran cuando EU esté "preparado": Carney
En declaraciones previas a su viaje a Asia este viernes, Carney no mencionó directamente el cambio de postura de Trump, pero afirmó que las conversaciones bilaterales habían mostrado avances.
"Y estamos listos para retomar ese progreso y construir sobre ese progreso cuando los estadounidenses estén preparados", añadió.
Canadá tiene "que centrarse en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos controlar", afirmó.
Lee también "Canadá hizo trampa", dice Trump e insiste que su vecino busca "influir ilegalmente" en caso de aranceles en el Supremo de EU
"No podemos controlar la política comercial de Estados Unidos", dijo a periodistas en la pista antes de abordar su vuelo.
"Lo que sí podemos controlar es el desarrollo de nuevas alianzas y oportunidades, incluso con los gigantes económicos de Asia", añadió.
