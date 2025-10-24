Más Información

“Vamos a esperar cómo avanza la relación con Canadá”, dijo la presidenta luego de que el mandatario estadounidense dio por terminadas las negociaciones comerciales con Canadá, debido a recientes anuncios televisivos en contra de los que calificó de “comportamiento atroz” destinado a influir en las decisiones de los tribunales estadounidenses.

“Vamos a esperar cómo avanza la , en el caso de vamos muy adelantados”, dijo Shinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 24 de octubre en Palacio Nacional.

Ante la próxima revisión del , la titular del Ejecutivo federal dijo que “no hay que adelantarse”.

Comentó que en los próximos días, el secretario de Economía, , tendrá reuniones con autoridades estadounidenses para cerrar acuerdos que todavía faltan.

Vamos muy bien en el avance de las revisiones de algunos puntos que ellos consideran que son barreras al tratado comercial”, dijo Sheinbaum.

