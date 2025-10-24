“Vamos a esperar cómo avanza la relación con Canadá”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump dio por terminadas las negociaciones comerciales con Canadá, debido a recientes anuncios televisivos en contra de los aranceles estadounidenses que calificó de “comportamiento atroz” destinado a influir en las decisiones de los tribunales estadounidenses.

“Vamos a esperar cómo avanza la relación con Canadá, en el caso de México vamos muy adelantados”, dijo Shinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 24 de octubre en Palacio Nacional.

Ante la próxima revisión del T-MEC, la titular del Ejecutivo federal dijo que “no hay que adelantarse”.

Comentó que en los próximos días, el secretario de Economía, Marcelo Ebrad, tendrá reuniones con autoridades estadounidenses para cerrar acuerdos que todavía faltan.

“Vamos muy bien en el avance de las revisiones de algunos puntos que ellos consideran que son barreras al tratado comercial”, dijo Sheinbaum.

apr