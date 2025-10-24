Toronto.- El primer ministro de Ontario, la provincia más poblada de Canadá, publicó en las redes sociales comentarios del expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en los que se oponía a los aranceles.

Lo anterior, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara que pondría fin a “todas las negociaciones comerciales” con su vecino del norte debido a un anuncio televisivo que, según el mandatario estadounidense, tergiversa la oposición de Reagan a los gravámenes.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, no dio marcha atrás y dijo que Canadá y Estados Unidos son amigos, vecinos y aliados “y Reagan sabía que ambos son más fuertes juntos”. Luego, proporcionó un enlace a un discurso de Reagan donde el exmandatario expresa su oposición a los aranceles.

El jueves, Trump publicó: “La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado fraudulentamente un anuncio, que es FALSO, en el que Ronald Reagan habla negativamente sobre los aranceles”.

Trump redobló su crítica a los anuncios de Ontario este viernes y acusó a Canadá de intentar influir en un próximo fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre su régimen global de aranceles.

El llamado del republicano a un abrupto fin de las negociaciones ha avivado aún más las tensiones comerciales entre los países vecinos y antiguos aliados.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo esta semana que su objetivo es duplicar las exportaciones de Canadá a países distintos de Estados Unidos debido a la amenaza que representan los aranceles de Trump. Las autoridades canadienses están listas para continuar las conversaciones encaminadas a reducir los aranceles en ciertos sectores, dijo.

“No podemos controlar la política comercial de Estados Unidos. Reconocemos que esa política ha cambiado fundamentalmente desde la década de 1980″, dijo Carney el viernes por la mañana antes de abordar un vuelo a Asia. “Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar y darnos cuenta de lo que no podemos controlar”.

Carney trata de lograr un acuerdo comercial con Trump, pero los aranceles afectan particularmente a los sectores de aluminio, acero, automotriz y madera.

Ontario difunde anuncio con dichos de Reagan sobre aranceles

El gobierno de Ontario pagó alrededor de 75 millones de dólares canadienses (54 millones de dólares estadounidenses) para que los anuncios se emitieran en distintos canales de televisión de Estados Unidos; en ellos, se utiliza audio y video del expresidente Reagan hablando sobre aranceles en 1987.

El jueves por la noche, la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan publicó en X que un anuncio creado por el gobierno de Ontario “tergiversa el ‘Discurso Radial Presidencial a la Nación sobre el Comercio Libre y Justo’ fechado el 25 de abril de 1987″. Agregó que Ontario no recibió permiso de la fundación “para usar y editar los comentarios”.

La fundación dijo que ya “revisa opciones legales en este asunto” e invitó al público a ver el video sin editar del discurso de Reagan.

Ford dijo a principios de esta semana que se había enterado de que Trump había visto el anuncio.

“Estoy seguro de que no estaba muy contento”, afirmó.

Ford señaló que el objetivo es “difundir” entre los estadounidenses el mensaje a favor del comercio, particularmente en distritos republicanos.

“Es real, porque venía del mejor presidente que el país haya visto, Ronald Reagan”, dijo Ford. “Siento que los republicanos de Reagan lucharán con el grupo MAGA, y esperemos que los republicanos de Reagan ganen”.

Canada and the United States are friends, neighbours and allies. President Ronald Reagan knew that we are stronger together.



God bless Canada and God bless the United States.https://t.co/n1Nj6ofNZU — Doug Ford (@fordnation) October 24, 2025

Ford es un conservador populista que no pertenece al mismo partido que Carney, de tendencia liberal.

Trump ha amenazado la economía y la soberanía de Canadá con aranceles, incluso de manera ofensiva al afirmar que Canadá podría ser “el estado 51”.

Jason Kenney, un exministro del gabinete conservador del exprimer ministro Stephen Harper, calificó las publicaciones de Trump como “simplemente embarazosas”.

“El anuncio de Ontario no tergiversa en absoluto el discurso radial antiaranceles del presidente Reagan. Es una repetición directa de su discurso radial, formateado para un anuncio de un minuto”, publicó Kenney en las redes sociales.

“Todo lo que Reagan dijo en su mensaje radial a favor del libre comercio en abril de 1987 es congruente con el anuncio. De hecho, todo lo que dijo sobre el comercio, antes y después de convertirse en presidente, es congruente con su oposición a los aranceles basada en sus principios”.

Kenney también señaló a la fundación Reagan.

“Saben perfectamente bien que el anuncio de Ontario capta con precisión la oposición del presidente Reagan a los aranceles y su apoyo al libre comercio. Pero es obvio que la Fundación ahora tiene dirigentes sin carácter que se intimidan fácilmente por una llamada de la Casa Blanca, otra señal de la enorme influencia corrosiva de Trump en el movimiento conservador estadounidense”, publicó.

