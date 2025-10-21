Más Información

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Crimen organizado y extorsiones elevan hasta 20% costo de los alimentos en México: Consejo Nacional Agropecuario

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Diputados aprueban Ley Aduanera y pasa al Ejecutivo Federal; va por endurecer medidas de control fiscal

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"

Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

Fox respalda a Salinas Pliego en su posible aspiración presidencial; es “un buen gallo, candidato ciudadano”, dice

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Asesinan a subsecretario de Seguridad de Indaparapeo, Michoacán

Imputan a Donovan "N", segundo detenido por asesinato del abogado David Cohen, homicidio calificado; queda en prisión preventiva

El presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, anunció este martes que, en "los próximos días" -sin especificar cuándo-, se celebrará en el país un encuentro de diputados del , ante lo que el oficialismo denuncia como la , en referencia a su despliegue militar en esta región.

"El encuentro parlamentario del gran Caribe está previsto para que se realice en los próximos días", dijo el diputado en una sesión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), transmitida por el canal estatal (VTV).

Por su parte, la segunda vicepresidenta del Legislativo, la también chavista América Pérez, previó que ese encuentro con "sede en Venezuela" sea un espacio para que "todos los parlamentarios y parlamentarias" de la región debatan sobre "la amenaza" contra "los países del Caribe".

"No solamente es contra Venezuela, es con los países del Caribe, es con los pueblos libres, es en contra de la democracia, es en contra de la soberanía, es en contra de la autodeterminación de todos los países de América Latina que hoy, con mucha fuerza, dicen que no son patio trasero de nadie, que somos naciones libres, soberanas e independientes", expresó.

La diputada hizo un balance del denominado Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz instalado el 16 de septiembre de este año, desde cuando, señaló, se han activado grupos regionales y sectoriales a fin de discutir acciones en los ámbitos jurídico, político, diplomático y económico para hacer frente a la que señaló como una "agresión".

"Este consejo (...) da un paso importante hacia la consolidación de una gran ofensiva por la paz, pero se mantiene en agenda permanente y seguiremos nosotros desde la Asamblea Nacional (...) en cada lugar elevando la voz por lo más sagrado, que es la paz y la soberanía de Venezuela", agregó.

El pasado 15 de octubre, Jorge Rodríguez informó que el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz promoverá que se "establezcan responsabilidades de contra EU por sus "amenazas y agresiones", como parte de un conjunto de propuestas en defensa del país recogidas en un documento entregado al mandatario Nicolás Maduro.

El texto incluye igualmente una reunión en Venezuela de parlamentarios de todo el Caribe para "insistir en la declaración" de esta región como una zona de paz.

defiende el despliegue como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana, mientras que Caracas insiste en que se trata de una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen" que le permita a EU "apoderarse" del petróleo, el gas, el oro y otros recursos de Venezuela.

