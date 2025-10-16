Otro ataque a una presunta narcolancha en el Caribe, cerca de Venezuela, dejó sobrevivientes, reportaron medios locales, con base en funcionarios estadounidenses.

Según las fuentes se desconoce su estado. Reuters fue el primero en informar el hecho y en señalar que había supervivientes. Este ataque sería el sexto de este tipo contra lo que la administración Trump ha etiquetado como una organización de tráfico de drogas operada por narcoterroristas.

Más temprano el jueves, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo que la administración está actuando dentro de su autoridad al llevar a cabo ataques contra presuntos barcos con drogas que salen de Venezuela.

Trump ha sido "muy transparente sobre estos ataques", dijo Leavitt a los periodistas, citando la publicación de un video desclasificado.

"Esto no debería sorprendernos. El presidente hizo campaña usando todos los recursos del poder para perseguir a los cárteles de la droga que han estado traficando veneno a nuestro país durante demasiado tiempo", dijo.

Cómo resultado de los ataques, declaró, ha habido "menos barcos con muchas drogas que llegan a las costas" de Estados Unidos.

"Creo que el pueblo estadounidense puede esperar que continúen", añadió.

Trump confirmó el miércoles un reporte del medio The New York Times sobre que había autorizado a la CIA a operar en tierra contra los cárteles.

