Más Información

Diputados avalan aumento al IEPS a refrescos, cigarros, casinos y videojuegos; aplicará impuesto a sueros orales

Diputados avalan aumento al IEPS a refrescos, cigarros, casinos y videojuegos; aplicará impuesto a sueros orales

Fiscalía de CDMX analizará casos que llevaba el abogado David Cohen

Fiscalía de CDMX analizará casos que llevaba el abogado David Cohen

Muere Ace Frehley, legendario exguitarrista de Kiss, a los 74 años; fue desconectado de su soporte vital tras complicaciones de salud

Muere Ace Frehley, legendario exguitarrista de Kiss, a los 74 años; fue desconectado de su soporte vital tras complicaciones de salud

Alertamiento no falló, asegura Nahle; geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos en Veracruz, dice

Alertamiento no falló, asegura Nahle; geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos en Veracruz, dice

Operan en Canadá 7 cárteles de AL; Cártel de Sinaloa y CJNG, entre los incluidos

Operan en Canadá 7 cárteles de AL; Cártel de Sinaloa y CJNG, entre los incluidos

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

PAN alista su relanzamiento con marcha partidista; promete "nuevas ideas" sin renunciar a "los mismos valores", aquí los detalles

PAN alista su relanzamiento con marcha partidista; promete "nuevas ideas" sin renunciar a "los mismos valores", aquí los detalles

Se estrella avión privado en municipio de Bath, Michigan; aeronave tenía registro en México

Se estrella avión privado en municipio de Bath, Michigan; aeronave tenía registro en México

Dan de alta a último paciente hospitalizado en el ISSSTE por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Dan de alta a último paciente hospitalizado en el ISSSTE por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

VIDEO Pobladores de Hidalgo utilizan dron para llevar comida a comunidades aisladas

VIDEO Pobladores de Hidalgo utilizan dron para llevar comida a comunidades aisladas

Otro ataque a una presunta narcolancha en , cerca de Venezuela, dejó sobrevivientes, reportaron medios locales, con base en funcionarios estadounidenses.

Según las fuentes se desconoce su estado. Reuters fue el primero en informar el hecho y en señalar que había supervivientes. Este ataque sería el sexto de este tipo contra lo que la ha etiquetado como una organización de tráfico de drogas operada por narcoterroristas.

Más temprano el jueves, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo que la administración está actuando dentro de su autoridad al llevar a cabo ataques contra presuntos barcos con drogas que salen de Venezuela.

Lee también

Trump ha sido "muy transparente sobre estos ataques", dijo Leavitt a los periodistas, citando la publicación de un video desclasificado.

"Esto no debería sorprendernos. El presidente hizo campaña usando todos los recursos del poder para perseguir a los cárteles de la droga que han estado traficando veneno a nuestro país durante demasiado tiempo", dijo.

Cómo resultado de los ataques, declaró, ha habido "menos barcos con muchas drogas que llegan a las costas" de Estados Unidos.

Lee también

"Creo que el pueblo estadounidense puede esperar que continúen", añadió.

Trump confirmó el miércoles un reporte del medio The New York Times sobre que había autorizado a la CIA a operar en tierra contra los cárteles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

SAT va por tu aguinaldo 2025 si recibes esta cantidad, te cobrará impuestos. Foto: Canva / SAT

SAT va por tu aguinaldo 2025: si recibes esta cantidad, te cobrará impuestos

Visa láser. iStock/ peterschreiber.media

Los 4 errores por los que te quitan la visa americana de turista, según abogado

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre. Foto: iStock / metamorworks / Renapo

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre

Equipaje documentado/ iStock/ twinsterphoto

¿Vas a volar a Estados Unidos? No empaques estos artículos en tu maleta documentada

Mientras el cometa 3I/ATLAS intriga al mundo, otro objeto desafía la ciencia: la esfera de Buga caída en Colombia que data de hace más de 12 mil años. Foto: X/JaimeMaussan

Mientras el cometa 3I/ATLAS intriga al mundo, otro objeto desafía la ciencia: la esfera de Buga caída en Colombia que data de hace más de 12 mil años