El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó este miércoles que el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz promoverá que se "establezcan responsabilidades de carácter penal" contra Estados Unidos por sus "amenazas y agresiones", como parte de un conjunto de propuestas en defensa del país sudamericano.

Rodríguez explicó que esta propuesta se hará ante la Fiscalía de Venezuela y ante instancias judiciales internacionales y forman parte de una serie de acciones del Consejo, instalado en septiembre ante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, acción que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denuncia como una "amenaza" para sacarlo del poder.

Lee también Trump autoriza a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela, revela el New York Times

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm