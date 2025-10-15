Más Información
El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó este miércoles que el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz promoverá que se "establezcan responsabilidades de carácter penal" contra Estados Unidos por sus "amenazas y agresiones", como parte de un conjunto de propuestas en defensa del país sudamericano.
Rodríguez explicó que esta propuesta se hará ante la Fiscalía de Venezuela y ante instancias judiciales internacionales y forman parte de una serie de acciones del Consejo, instalado en septiembre ante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, acción que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denuncia como una "amenaza" para sacarlo del poder.
