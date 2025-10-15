El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó a rechazar un posible golpe de Estado de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), justo después de que el New York Times señalara que Donald Trump autorizó misiones encubiertas en Venezuela como parte del despliegue en el Caribe.

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30 mil desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina (...) ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia", dijo Maduro en un acto este miércoles sin referirse a la información difundida por el diario.

El mandatario anunció este miércoles que desde mañana jueves se pondrá en marcha el plan 'Independencia 200' en los estados de Táchira, Apure y Amazonas, fronterizos con Colombia, para la "defensa integral" del país, en un contexto marcado por el despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe.

Lee también Trump autoriza a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela, revela el New York Times

En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el gobernante adelantó que se activarán las llamadas Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) en "parte de la frontera con la hermana Colombia", en el marco del plan defensivo, que comenzó a desarrollarse de manera progresiva hace una semana, principalmente en regiones con salida al Caribe.

"Estamos ganando la paz, zona por zona, territorio por territorio, estado por estado, ¿y quién gana la paz? La gana la sociedad entera, la sociedad unida, el pueblo unido en perfecta unión nacional. Vamos avanzando porque Venezuela hoy se transforma en un ejemplo (...) de dignidad, de valentía, de pueblo pacífico, decente, trabajador", expresó.

🚨🇻🇪 Maduro responde a las acusaciones de Trump



🇻🇪 Nicolás Maduro exigió al Gobierno de Estados Unidos cesar las «afirmaciones discriminatorias y xenófobas» que vinculan a la migración venezolana con el crimen organizado, tras las recientes declaraciones del presidente Donald… pic.twitter.com/V7xhZ1dITZ — EVTV (@EVTVMiami) October 15, 2025

El jefe de Estado hizo un llamado a "incrementar todas las tareas en los días que están transcurriendo y por venir", relacionadas, señaló, con la "preparación integral para la defensa".

Este mismo miércoles, las autoridades activaron el plan en Caracas y en el estado de Miranda (norte, cercano a la capital), que se sumaron a las 11 regiones donde ya ha habido despliegues en la última semana, la gran mayoría costeras, además del insular Nueva Esparta, en el sureste del Caribe.

Maduro, a través de su canal de Telegram, pidió a los ciudadanos, militares y policías de Caracas y Miranda, donde dijo que habitan casi siete millones de personas, a activar "toda la fuerza de defensa integral" para proteger "montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas, mercados y comunidades", con el fin, agregó, de "seguir ganando la paz".

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, encabezó la movilización en un sector de Miranda, durante la que reiteró que el país permanece "en resistencia activa y prolongada" ante "la agresión, el asedio y los ataques del imperialismo", en referencia a EE.UU., a cuyo Gobierno acusó de querer "robar" los "inmensos recursos naturales" de Venezuela.

Lee también Juez rechaza solicitud para prohibir que Dina Boluarte salga de Perú

El número dos del chavismo explicó que el plan tiene como propósito garantizar que la nación siga funcionando mientras se prepara para defenderse, lo que, sostuvo, también es responsabilidad "del pueblo" y "no solo" de las autoridades.

EU defiende su despliegue como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana, mientras que el Ejecutivo de Maduro insiste en que se trata de una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen" y "apropiarse" de sus recursos.

Donald Trump, declaró este miércoles que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano, tras haber hundido en el mar a varias supuestas embarcaciones de traficantes de drogas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm