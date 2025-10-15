Más Información
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que el gobierno de su país trabaja con el sector privado en un nuevo plan de ayuda de 20 mil millones de dólares (mmdd) para apoyar a Argentina.
"Estamos trabajando en una línea de crédito de 20 mil millones (de dólares) que sería complementaria de nuestra línea de intercambio de divisas (swap), con bancos privados y fondos soberanos, que creo que estaría más orientada al mercado de deuda", dijo a periodistas en Washington.
"Así que eso sería un total de 40 mil millones para Argentina", resumió.
