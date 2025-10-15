Más Información

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

CO2 alcanza su nivel más alto en la historia; ONU pide acciones urgentes para reducir emisiones

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

SICT: 191 comunidades permanecen incomunicadas tras fuertes lluvias en cinco estados; Ejército apoya junto con empresas privadas

Diputados faltistas arriesgan iniciativas de la Presidenta

Un riesgo, déficit de controladores aéreos en el país

Cárteles mexicanos ofrecen hasta 50 mil dólares por matar a agentes del ICE, reporta Departamento de Seguridad de EU

Yaira hoy cumpliría años, ayer hallaron su cuerpo

"Lo quieren regalado, ahí está": productores de limón de Apatzingán, tiran kilos de esta fruta en protesta por bajos precios

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que el gobierno de su país trabaja con el sector privado en un nuevo plan de ayuda de 20 mil millones de dólares (mmdd) para apoyar a .

"Estamos trabajando en una línea de crédito de que sería complementaria de nuestra línea de intercambio de divisas (swap), con bancos privados y fondos soberanos, que creo que estaría más orientada al mercado de deuda", dijo a periodistas en Washington.

"Así que eso sería un total de 40 mil millones para Argentina", resumió.

