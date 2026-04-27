El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, ofrecerá un “desayuno de agradecimiento” a diputadas y diputados federales, para reconocer el trabajo legislativo por el que se logró la aprobación, por unanimidad, de las reformas a la Ley de Fiscalización y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que permitirán fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al otorgarle facultades para investigar de oficio faltas graves, agilizar sanciones y mejorar la vigilancia del gasto público, entre otras cosas, de acuerdo con la invitación, a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL.

El encuentro privado se desarrollará en punto de las 9 horas de este martes, al interior de las instalaciones del máximo órgano fiscalizador del país, en su sede Coyoacán, Ciudad de México.

De acuerdo con la información, al desayuno acudirán las y los integrantes de las Comisiones de Transparencia, así como la comisión de Vigilancia de la Auditoría.

Lee también Auditoria Superior rechaza gestiones realizadas por intermediarios; pide denunciar conductas irregulares

Como parte del evento, se tiene previsto develar una placa en la sala de juntas de dicha sede, en la que se agradecerá al Congreso mexicano por avalar las modificaciones legales necesarias para fortalecer la fiscalización en México.

La reforma que da dientes a la ASF, fue avalada el pasado 15 de abril por la Cámara de Diputados, y en 21 de abril en el Senado de la República.

Con dicha modificación, la ASF podrá iniciar investigaciones de oficio (por cuenta propia) o a través de denuncias ciudadanas en cualquier momento, enfocándose en faltas administrativas graves.

Lee también Gobernadora de Chihuahua acepta ir al Senado por caso CIA; esperan también al fiscal

Se incorpora el uso de nuevas herramientas técnicas y normativas, incluyendo el Registro de Información y Datos Relacionados, para un seguimiento en tiempo real.

Se fortalece la coordinación con entidades estatales para auditar recursos federales (Ramo 33) y se crean auditorías especializadas con personal certificado.

Además, se agiliza la presentación de denuncias ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ante irregularidades detectadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.