Aureliano Hernández Palacios Cardel fue elegido próximo Auditor Superior de la Federación para el periodo 2026 – 2034, en sustitución de David Colmenares Páramo, quien concluye su encargo el próximo 15 de marzo.

En una votación en la que obtuvo el apoyo de 472 diputadas y diputados federales, el actual Auditor Especial de Gasto Federalizado resultó el mejor posicionado, en comparación con contrincantes Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures, quienes obtuvieron uno y seis votos, respectivamente.

Palacios Cardel es considerado un "hombre de casa" pues actualmente vigila el Gasto Federalizado dentro de la propia ASF como Auditor Especial y se cercano a David Colmenares.

Además, es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mientras se desempeñó como Jefa de Gobierno.

Durante la presentación de la terna ante el pleno, el Presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), recordó que en el proceso hubo 92 inscritos, de los cuáles, salió la terna con los tres perfiles mejor evaluados.

“Les puedo afirmar que frente a ustedes están los mejores perfiles evaluados por cada una de las diversas fuerzas políticas, los tres perfiles tienen la capacidad, la experiencia, pero lo más importante, tienen honorabilidad para asumir un puesto de la mayor relevancia que implica la Auditoría Superior”, declaró.

Aureliano Hernández tiene experiencia previa en control interno y fiscalización en el gobierno estatal de Veracruz. Llegó a la ASF en 2018, como Director General de Auditoría del Gasto Federalizado nivel “D”, sin embargo, en octubre de 2025 asumió como Auditor Especial de Gasto Federalizado.

Votación en el pleno de la Cámara de Diputados para elegir a la persona titular de la ASF. Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL

Aureliano Hernández rinde protesta en el pleno

Tras resultar electo, Aureliano Hernández rindió protesta, sin embargo, el cargo lo asumirá hasta el 15 de marzo, cuando concluya el periodo de David Colmenares.

A su llegada al salón de sesiones, el funcionario fue recibido en medio de abrazos por parte de diputadas y diputados de Morena, quienes además aprovechaban para tomarse fotos con el nuevo titular del máximo órgano fiscalizador del país.

Tras un lapso de 7 minutos, la Presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, dijo:

“Ciudadano Aureliano Hernández Palacios Cardel, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar Leal y patrióticamente el cargo de Auditor Superior de la Federación que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de La Unión?”…

“Sí, protesto”, respondió.

“Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande”.

Diputados designan a Aureliano Hernández Palacios como el nuevo Auditor Superior de la Federación (10/03/26). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

