Adán Augusto López, senador de Morena, evitó a la prensa en el Senado de la República para no dar declaraciones sobre ningún tema, sobre todo el más reciente que lo señala por un presunto financiamiento de su campaña por un socio de Hernán Bermúdez "El Abuelo" o "Comandante H", líder del grupo delictivo "La Barredora".

En las instalaciones de la Cámara alta, el exlíder de la bancada de Morena en este recinto emitió un "no, ya no doy entrevistas" al momento de percatarse que reporteros y camarógrafos de medios de comunicación lo esperaban para pedirle declaraciones.

El legislador de la bancada guinda caminó al salón de sesiones, le abrieron la puerta, echó un vistazo y luego volteó a las cámaras para decir "no, ya saben que yo no doy entrevistas, gracias", luego volvió a salir y siguió caminando por los pasillos de la Cámara de Senadores.

Un reportero le preguntó sobre el posible nuevo cargo que le otorgarían como coordinador territorial, tras su salida como coordinador de los senadores de Morena, pero no recibió respuesta de López Hernández.

El senador hizo una pregunta a un miembro del staff del lugar, señalando una salida del recinto y, al recibir una respuesta positiva, continuó caminando; salió del salón de sesiones seguido por los camarógrafos y reporteros, bajó la escalinata de la Cámara Alta y luego se dirigió a una de las salidas, acompañado por una persona.

"¿Va a echarse unos taquitos, senador?", lo cuestionaron al salir del recinto, pero evitó responder.

Desde dentro del recinto legislativo, los reporteros le siguieron el paso y continuaron grabando su trayectoria; el senador esperó en la esquina aledaña al lugar, en la avenida Paseo de la Reforma e hizo la parada a un taxi de la Ciudad de México, para abordarlo junto a su acompañante, quien tomó el lugar del copiloto, para dejar al senador solo atrás. Luego partió el vehículo y terminó la huída de Adán Augusto López de los medios de comunicación.

Socio de Bermúdez pagó eventos de precampaña de Adán Augusto

Entre los comprobantes de los gastos de la precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández, el exlíder de la bancada de Morena en el Senado, hay un rastro que lo vincula con Humberto Bermúdez Requena, hermano del presunto cabecilla de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, actualmente preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano en espera de ser juzgado por delitos relacionados con la delincuencia organizada.

EL UNIVERSAL realizó una investigación que detalla que uno de los socios de Humberto Bermúdez en Inmobiliaria y Constructora Samaria ha sido el empresario Fernando Paniagua Garduño, quien financió con 189 mil pesos nueve asambleas ciudadanas o mítines de Adán Augusto López celebradas en Jalisco, Aguascalientes y Sonora en agosto de 2023.

