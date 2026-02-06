Adán Augusto López, excoordinador de Morena se agandalló una oficina que corresponde al PRI en el Senado y que había ocupado la expriista, Cynthia López.

Senadores del PRI confirmaron la mudanza de Adán Augusto López al quinto piso de la Cámara Alta y calificaron el hecho como un agandalle.

Alejandro Moreno, senador y dirigente del PRI, cuestionó: “cómo por qué nos pusieron al apestado de vecino?”.

“Si en Morena ya no quieren al narcosenador que los coordinaba, ese es su problema. Allá ellos con sus broncas, sus pactos y su mugrero interno”.

“Pero entre los priistas no tiene por qué estar. Aquí no hay espacio para ningún aliado del crimen organizado ni se barre la basura debajo del tapete. @adan_augusto es problema de Morena no del PRI. ¡Háganse cargo!”, expresó en sus redes sociales.

