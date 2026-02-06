Más Información

Detienen al exdiputado y exdirigente del PVEM en Puebla, Juan Pablo Kuri; está acusado de violencia familiar y despojo de restaurante

VIDEO: Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos guindas tras captura de alcalde; se los puso como condición para dar servicio

Dictan prisión preventiva a Diego Rivera, alcalde de Tequila; es acusado de secuestrar y torturar a dos morenistas

JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

FGR localiza el cuerpo de una persona con características de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; inicia identificación

Vinculan a proceso a elemento de Guardia Nacional que atropelló a motociclistas en Ecatepec; seguirá proceso en libertad condicional

, excoordinador de Morena se agandalló una oficina que corresponde al PRI en el Senado y que había ocupado la expriista, Cynthia López.

Senadores del confirmaron la mudanza de Adán Augusto López al quinto piso de la Cámara Alta y calificaron el hecho como un agandalle.

Alejandro Moreno, senador y dirigente del PRI, cuestionó: “cómo por qué nos pusieron al apestado de vecino?”.

“Si en Morena ya no quieren al narcosenador que los coordinaba, ese es su problema. Allá ellos con sus broncas, sus pactos y su mugrero interno”.

“Pero entre los priistas no tiene por qué estar. Aquí no hay espacio para ningún aliado del crimen organizado ni se barre la basura debajo del tapete. @adan_augusto es problema de Morena no del PRI. ¡Háganse cargo!”, expresó en sus redes sociales.

