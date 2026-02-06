Más Información
Adán Augusto López, excoordinador de Morena se agandalló una oficina que corresponde al PRI en el Senado y que había ocupado la expriista, Cynthia López.
Senadores del PRI confirmaron la mudanza de Adán Augusto López al quinto piso de la Cámara Alta y calificaron el hecho como un agandalle.
Alejandro Moreno, senador y dirigente del PRI, cuestionó: “cómo por qué nos pusieron al apestado de vecino?”.
Lee también Descartan modificar esquema actual de plurinominales en reforma electoral; Segob, PT y Verde realizan acuerdo
“Si en Morena ya no quieren al narcosenador que los coordinaba, ese es su problema. Allá ellos con sus broncas, sus pactos y su mugrero interno”.
“Pero entre los priistas no tiene por qué estar. Aquí no hay espacio para ningún aliado del crimen organizado ni se barre la basura debajo del tapete. @adan_augusto es problema de Morena no del PRI. ¡Háganse cargo!”, expresó en sus redes sociales.
