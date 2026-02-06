Dirigentes y legisladores del Partido del Trabajo y del PVEM acordaron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que en el marco de la iniciativa presidencial de reforma electoral no se modifique el esquema actual de conformación de senadores y diputados plurinominales.

Después de una reunión privada de más de tres horas en la Secretaría de Gobernación, legisladores del PT confirmaron el acuerdo logrado y que será la principal demanda de los partidos aliados de Morena.

También se acordó no modificar el tema de la redistritación como se pretendía en el proyecto de Pablo Gómez.

Legisladores del PT confirmaron a EL UNIVERSAL este primer acuerdo que destrabaría el apoyo de los aliados del Gobierno de la 4T a la reforma electoral.

Donde no hay acuerdo aún es en financiamiento porque la dirigente nacional de Morena, Luisa Maria alcalde propone que sea 80 por votación y 20 por ciento general para todos los partidos.

El PT propuso que la fórmula del financiamiento sea 50 por ciento por votación y 50 general.

Actualmente el financiamiento público en México para partidos políticos se calcula anualmente multiplicando el número total de ciudadanos en el Padrón Electoral (con corte al 31 de julio) por el 65% del valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización). El resultado se distribuye en 70% basado en votos previos y 30% igualitario.

De modificarse la plurinominales se mantendría las diputaciones por ese principio y las 32 senadurías.

