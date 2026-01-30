La política económica que aplica la 4T es insuficiente para enfrentar los retos del país y no revisarla nos llevará a una crisis “tecnoeconómica”, advierte José Ramón López Portillo Romano, quien ve en el magro crecimiento económico y la limitada creación de empleos dos de las principales debilidades del actual régimen.

En entrevista con EL UNIVERSAL con motivo de la publicación de su libro Tres crisis, bajo el sello editorial Penguin Random House, el hijo del expresidente José López Portillo señala que los mexicanos no estamos haciendo lo correcto para responder al futuro porque “nos gusta estar criticándonos unos a los otros. La 4T critica a los neoliberales como traidores a la patria y como quienes tratan de concentrar los recursos en los ricos, y éstos critican a la 4T y constantemente oímos en radio, en televisión, en la prensa, en los medios críticas absurdas que no nos llevan a aprender las lecciones”.

—Según las premisas de este libro, ¿ha habido un retroceso en México? —se le preguntó.

—El mundo está cambiando geopolíticamente, económicamente y no lo estamos viendo. Para responder a la pregunta, no hemos aprendido las lecciones y no estamos haciendo lo necesario, porque lo que tenemos que hacer es construir una nueva gobernanza tremendamente adaptativa a lo que viene.

—¿La estabilidad económica que presume la 4T es suficiente para lograr el desarrollo con bienestar?

—Diría yo que la política económica que se está aplicando hace eco más con la neoliberal y con la del llamado desarrollo estabilizador. Sin embargo, ¿cuál es el efecto? Un crecimiento muy bajo de 0.7%. La generación de empleos todavía está allí, pero con la crisis que viene yo creo que va a haber un problema grave y tenemos que atenderlo.

Hay que revisar si la política económica que estamos aplicando es suficiente. Yo digo que no. Necesitamos una política industrial, una política educativa altamente capaz de integrar a la población a los retos tecnoeconómicos que se vienen. Necesitamos reforzar las instituciones y el Estado de derecho.

—¿La reforma judicial aprobada en 2024 vulnera la confianza de los inversionistas?

—Desde afuera las inversiones siguen fluyendo y adentro los inversionistas no se han espantado tanto como muchos querían creer, es decir, estamos todavía viendo, explorando qué es esto. Lo que sí puedo decir en términos generales es que sin un Estado de derecho, sin transparencia y sin un aparato estatal que no esté dominado por la lógica de la política de corto plazo, sino por las necesidades y los retos de México de largo plazo, no vamos a competir.

—¿En el México moderno cabe un partido hegemónico como el que al parecer busca ser Morena?

—Si implica inhibir a la oposición, negar la participación de la sociedad, inhibir la inversión privada nacional y extranjera, desacreditar a los académicos y la ciencia, la tecnología, inhibir la educación de la población mexicana y de la innovación endógena en México, entonces va a ser una desgracia para México. Si, por el contrario, implica una estabilidad política para que el país pueda dialogar consigo mismo, para que pueda ver el pasado sin prejuicios y pueda aprender de ello y adaptarse al futuro, entonces ese esfuerzo va a ser positivo.

—Hay quienes dicen que México está regresando a la época de los 70, con una presencia preponderante del Estado.

—Para nada. En primer lugar, en los 70 crecimos al 8% promedio y el ingreso per cápita estaba aumentando a 5.7%. En esa época estaba legitimado y habíamos tenido ya 50 años de lo que se llama rectoría del Estado y economía mixta, que buscaba una participación económica del Estado y el apoyo a una industria mexicana incipiente que se estaba entonces forjando.

Las condiciones son completamente distintas ahora. Y el error que estamos cometiendo es pensar que tenemos que decidir entre Estado o mercado. No, ambos tienen que trabajar conjuntamente, como lo han hecho todos los países que han salido adelante.