México seguirá teniendo un crecimiento muy pobre, pero puede aprovechar las oportunidades que se le presentarán luego de que se despeje la incertidumbre arancelaria y comercial, afirmaron académicos, empresarios y especialistas.

Lo anterior, siempre y cuando derribe las barreras en infraestructura, energía, inseguridad pública y jurídica así como en productividad laboral, establecieron durante el evento Panorama Económico y Político de México 2026 organizado por el Tecnológico de Monterrey y la EGADE Business School y Escuela de Negocios.

El profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Ernesto Stein, destacó que el crecimiento de la economía mexicana ha sido pobre.

Mencionó que las manufacturas se encuentran estancadas, sin embargo, pese a los aranceles las exportaciones crecieron, lo que evitó una recesión.

Por su parte, la directora del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), Valeria Moy, aseguró que el 1.5% proyectado para el producto interno bruto (PIB) revela que el crecimiento sigue siendo bastante mediocre.

Sin embargo, estableció que esa meta no es inalcanzable, ya que podría aprovechar el momento geopolítico, siempre y cuando se “ponga las pilas”.

“Las oportunidades sí caen, son ventanitas; preocupa que no estamos haciendo las cosas para tomar ventajas”, advirtió.

En su intervención, la presidenta para América Latina y CEO en México de Danone, Silvia Dávila, estimó que será un año de “vacas flacas” de apuestas a largo plazo.

Consideró que somos un mercado exportador, no obstante, mencionó la existencia de la incertidumbre jurídica como una limitante para la continuidad operativa.

Tienen que invertir más para enfrentar el impacto de la inseguridad en las carreteras, mientras que la relación con el Servicio de Administración Tributaria es bastante “tensa”, expresó.

Además, de los efectos de la reforma laboral y el incremento al salario mínimo, agregó.

La parte optimista, consideró, es que a largo plazo el mercado interno sigue siendo muy robusto.

En tanto, el director de Cultura Financiera del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, Gerardo Aparicio, dijo que la apuesta estaba en la reforma a la Ley del Mercado de Valores.

Empero, señaló, estamos en un nivel en que los incentivos no están en su momento, falta que se consoliden para alentar una mayor participación.

Uno de los grandes retos, estimó, es la integración a las cadenas de valor global.

Mientras que en opinión de Valeria Moy, es apoyar a las Pymes para que puedan agrandarse con productividad y dejen de ser pequeñas y medianas empresas a lo que Aparicio añadió que más que crecer no deben desaparecer porque después de la tercera o cuarta generación ya no existen.

Finalmente Valeria Moy advirtió que 2026 será un año de elevada incertidumbre en donde el juego cambio tanto en el escenario local como en el internacional.

