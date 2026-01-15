Los niveles bajos de crecimiento esperados para el 2026, el incremento de los aranceles, los ajustes en las cadenas de valor, servicios y regulaciones redefinen los flujos de comercio mundial, además de generar riesgos, dijo la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Al presentar el documento “Comercio Global”, el organismo dijo que son 10 las tendencias que impactan el intercambio comercial, por lo que sugirió al sector público y privado buscar las oportunidades que se abren y atender los riesgos.

En el comunicado y documento que dio a conocer explicó que esos son:

Lee también Avanzan países asiáticos como proveedores de EU; México y Canadá se mantienen a la cabeza

Crecimiento global lento, al proyectarse una tasa de 2.6% en 2026, con economías en desarrollo excluyendo China creciendo a 4.2%. Añadió que las economías principales, como Estados Unidos, China y Europa, pierden impulso. Reforma de las reglas comerciales, porque los integrantes de la Organización Mundial de Comercio enfrentan presiones por tensiones geopolíticas y restricciones comerciales, poniendo en riesgo la reforma de las reglas comerciales multilaterales. Aranceles al alza, ya que se observa como los gobiernos seguirán utilizándolos como herramientas proteccionistas, lo que aumentará la incertidumbre comercial y afectará a las economías en desarrollo. Reconfiguración de Cadenas de Valor, las cuales se están reestructurando por tensiones geopolíticas y políticas climáticas, lo que puede beneficiar a algunos países en desarrollo pero marginar a otros. Los servicios impulsan el crecimiento comercial, pero la brecha digital se amplía, especialmente en países menos desarrollados. Comercio Sur-Sur en auge, es decir, entre países en desarrollo está creciendo rápidamente el intercambio de bienes y servicios, especialmente en Asia, y puede ser una oportunidad para países en desarrollo. Las preocupaciones ambientales están moldeando el comercio global, con oportunidades para países en desarrollo que se adapten a las nuevas normas. La volatilidad en los precios de minerales críticos, como el litio y el cobalto, puede afectar la transición energética y la seguridad de los recursos. El comercio agrícola es vital para la seguridad alimentaria, pero enfrenta riesgos por shocks climáticos y restricciones comerciales. Las medidas restrictivas al comercio están en aumento, lo que puede afectar a las economías en desarrollo y pequeñas empresas.

Lee también Pese a tensiones geopolíticas y barreras comerciales, la cooperación global es resiliente: WEF; surgen nuevos tipos de alianzas

Por ello, la UNCTAD afirmó que es crucial que los países se adapten y trabajen juntos para mitigar estos riesgos y aprovechar oportunidades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mcc