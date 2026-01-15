Con el objetivo de disminuir la mortandad de las micro y pequeñas empresas en México y llevarlas a la formalidad, la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), firmaron un acuerdo de colaboración enfocado en la capacitación y acceso a educación financiera para este sector productivo.

En conferencia de prensa, la directora general de la ABM, Regina García Cuellar, señaló que 52% de las Pymes mueren en los dos primeros años de su vida, donde la falta de financiamiento incide directamente en su operación.

“Las que tienen acceso a financiamiento tienen mucha menor probabilidad de morir. Y por eso creemos que este acuerdo es tan importante, porque lo que queremos es fortalecer al motor de esta economía, que son las Mipymes”, dijo la directiva.

En ese sentido, explicó que el acuerdo, enmarcado en los compromisos de la banca con el gobierno federal dentro del Plan México que pretende alcanzar a 30% de las Mipymes del país con financiamiento hacia 2030, busca fortalecer la colaboración previa con Coparmex, enfocándose en la capacitación y la educación financiera.

De igual forma, busca dotar a las Mipymes de herramientas para que puedan ser sujetas a crédito bancario.

En ese sentido, se promoverá el conocimiento sobre los productos bancarios a través de plataformas y ferias virtuales para dichas unidades productivas.

“Creemos que es un paso muy importante en nuestro objetivo de Plan México y en el objetivo de contribuir al desarrollo, porque las Pymes son 80% del empleo”, dijo la directiva.

Buscan dotar a las Mipymes de herramientas para que puedan ser sujetas a crédito bancario. Foto: Archivo

Apoyarán a 100 mil Mipymes en 3 años

Por su parte, el presidente de la Coparmex, Juan José Sierra, dijo que la colaboración con la ABM forma parte de su estrategia de apoyar y llevar a la formalidad a más de 100 mil Mipymes hacia 2029.

“Es un reto y es una deuda que tiene Coparmex. Es una deuda que tiene con las micro, pequeñas y medianas empresas y creo que es importante. No solo es incentivar a la mipyme del país, que genera el 71% del empleo, porque no solo la mipyme es el motor de la economía de México y hay que decirlo, la mipyme. Ahí en la mipyme está el tejido social de este gran país, están las familias emprendiendo, los jóvenes emprendiendo, las madres solteras sosteniendo estos emprendimientos y nos parece que hay que atender, que hay que acompañar”, dijo.

El representante patronal recordó que en el país existen 5.5 millones de mipymes que generan 7 de cada 10 empleos en el país.

De ese universo, apenas 1.9 millones son formales y 3.6 millones operan en la informalidad.

Así, de las 1.9 millones formales, únicamente un millón tienen acceso a crédito, de las cuales, apenas 260 mil utilizan servicios de la banca.

