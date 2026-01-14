Por la incertidumbre sobre el contexto económico, la inseguridad e incertidumbre sobre el contexto político en México se registra una caída del ánimo para invertir entre los socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Al cierre del 2025, solamente 39.5% de las empresas dicen que están en buen momento para invertir, de acuerdo con #DataCoparmex.

Durante la presentación de los resultados de las encuestas que realiza el organismo entre los socios de los 72 centros empresariales, el presidente de ese sindicato patronal , Juan José Sierra, dijo que “el ánimo para invertir en el último trimestre de 2024 bajó 12.8 puntos porcentuales, se situó en niveles de pandemia hoy al cierre del 2025 con la encuesta de Data Coparmex hecha a los socios de los 72 centros empresariales, no son percepciones, son respuestas...”.

Lee también Coparmex lamenta accidente de Tren Interoceánico y pide esclarecer causas

Con mayor ánimo están Michoacán, Coahuila y Veracruz, mientras que Querétaro, Chihuahua y Tamaulipas enfrentan mayor pesimismo, lo que muestra “que las condiciones para invertir no son homogéneas y que se requiere una ruta clara para fortalecer la certidumbre, la legalidad y la estabilidad”.

A pesar de ello, el “ 62% tiene ganas y planes de inversión, pero lo frena la falta de confianza por falta de certeza jurídica del país”, agregó.

“La inseguridad sigue siendo uno de los principales desafíos para las Empresas: el 46.8% de los socios Coparmex encuestados fue víctima de al menos un delito”, que es prácticamente uno de cada dos empresas fue víctima de un delito, lo que es una cifra concreta, no percepción.

Agregó que “lo más alarmante es que nuestras cifras indican que esta realidad se ha mantenido así desde que iniciamos la medición en 2018”, siendo los delitos más frecuentes el robo de mercancía en tránsito, la extorsión o cobro de piso y el robo de vehículo.

Destaca el aumento de la extorsión en el que 17.3% de las empresas reporta haberla sufrido, y de ellas, 68.8% señala que fue de tipo telefónico.

Dijo que el 80% de las extorsiones telefónicas vienen de los penales por lo que confió en que el registro telefónico solucione el problema que junto con la aprobación de la Ley General contra la extorsión “constituye un paso decisivo para enfrentar un delito que durante años creció sin freno y que vulnera con especial dureza a las micro, pequeñas y medianas empresas...es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios del país”.

Extorsión. Foto: Pixabay

Dijo que “hoy rebasa la extorsión al robo de vehículos, por lo que queda primero robo de mercancías, segundo lugar la extorsión que incluye cobro de derecho de piso y en tercer lugar el robo de vehículos”

Añadió que los servidores públicos también se convierten en extorsionadores de empresarios, lo que es el impuesto más caro que se paga por parte de los empresarios.

Sierra Álvarez dijo que en el indicador del gasto regulatorio se observa que una de cada 2 empresas enfrentó dificultades para realizar trámites. Los principales obstáculos siguen siendo requisitos excesivos, procesos poco claros y costos elevados.

Expuso que los gobiernos estatales deben trabajar, porque “solo el 31.9% de las empresas considera que su gobierno ha cumplido con los propósitos para los cuales fue electo, un retroceso respecto al año anterior y la quinta caída consecutiva en la evaluación de los gobiernos estatales”.

Coparmex considera que la integración económica de EU y México es "irreversible"

Ante la proximidad de la fecha en que se sentarán los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a revisar el funcionamiento de dicho acuerdo, el líder de la Coparmex dijo que es necesario que el gobierno mexicano “sea contundente y estratégico con los temas que interesan” a la Casa Blanca, como inseguridad, migración, tráfico de drogas y relación comercial con China.

T-MEC. (11/12/25) Foto: iStock

“Por ahí tiene que ir el tema de la revisión para que exista la viabilidad y se fortalezca la región de América del Norte en el marco del T-MEC”, añadió que México es la solución al objetivo de reducir la dependencia estadounidense de la proveeduría asiática.

Lee también T-MEC es “irrelevante”, dice Trump; afirma que “no necesitamos autos hechos en México”

Al respecto, el vicepresidente nacional de Desarrollo Económico de la Coparmex, Ángel García Lascuraín, consideró que la integración económica entre Estados Unidos y México “es prácticamente irreversible”.

Añadió: “Ellos necesitan de México para ser competitivos, el mundo se está dividiendo en bloques regionales y Estados Unidos necesita de México. Seguramente habrá otro formato, otro nombre del tratado, pero creo que la integración es prácticamente irreversible”.

Aunque dijo que para atraer inversiones se tiene que estar conscientes en “no confiarnos, no dormirnos en nuestros laureles y trabajar en función de ser atractivos a la inversión”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa