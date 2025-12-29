Más Información

Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención

Rusia acusa a Ucrania de atacar residencia de Putin y anuncia que “revisará” su postura negociadora

Sheinbaum: “Nadie es portador de la verdad absoluta de la 4T”; Presidenta reacciona a diferencias de Max Arriaga en la SEP

¡“Chicharrón” volvió a casa! Perrito rescatado tras volcadura de taxi se reúne con su familia

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

¿Aumentará el precio de la gasolina en 2026?; esto dice Sheinbaum

A un día de que se informó del descarrilamiento del del Istmo de Tehuantepec donde hubo fallecidos y lesionados, la Confederación Patronal de la República Mexicana () expresó su solidaridad con las familias de las y lesionados y pidió al gobierno esclarecer las causas del accidente.

“Es indispensable que se realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente y fortalecer las para todas las personas usuarias del servicio”, añadió.

En sus redes sociales, la Coparmex dijo que “lamenta profundamente” el hecho que dejó 98 heridos y 13 muertos.

Aseguró: “Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y con las personas lesionadas. Reconocemos la labor de quienes han brindado atención y auxilio ante esta”.

El descarrilamiento ocurrió ayer domingo 28 de diciembre en el tren del en Nizanda, Oaxaca.

La mañana de este lunes, el gobierno federal dijo que la Fiscalía General de la República y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario serán las encargadas de investigar y esclarecer “con mucho rigor” las en el Tren Interoceánico.

ss

