A un día de que se informó del descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec donde hubo fallecidos y lesionados, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y lesionados y pidió al gobierno esclarecer las causas del accidente.

“Es indispensable que se realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente y fortalecer las condiciones de seguridad para todas las personas usuarias del servicio”, añadió.

En sus redes sociales, la Coparmex dijo que “lamenta profundamente” el hecho que dejó 98 heridos y 13 muertos.

Aseguró: “Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y con las personas lesionadas. Reconocemos la labor de quienes han brindado atención y auxilio ante esta emergencia”.

El descarrilamiento ocurrió ayer domingo 28 de diciembre en el tren del Corredor Interoceánico en Nizanda, Oaxaca.

La mañana de este lunes, el gobierno federal dijo que la Fiscalía General de la República y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario serán las encargadas de investigar y esclarecer “con mucho rigor” las causas del accidente en el Tren Interoceánico.

