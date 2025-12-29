Entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, distintos proyectos ferroviarios federales, principalmente el Tren Maya y el Tren Interoceánico, registraron una serie de incidentes que incluyen descarrilamientos y choques con vehículos de carga, algunos de ellos con personas lesionadas y otros con afectaciones únicamente materiales.

Tren Maya - 25 de marzo de 2024

El primer hecho ocurrió el 25 de marzo de 2024, cuando un vagón del Tren Maya se descarriló en el tramo Mérida–Campeche, a la altura del municipio de Tixkokob, Yucatán.

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente no dejó personas lesionadas, aunque obligó a suspender temporalmente la circulación.

El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval informó que el descarrilamiento del Tren Maya en la estación de Tixkokob, Yucatán, pudo haberse ocasionado por la falla en un clamps, sistema para el cambio de vía.

“Este sistema es automatizado, pero todavía no está completo y se hace de manera manual, personal de garroteros son los que hacen esta operación, estos aparatos se llaman clamps son fijadores del aparato de vía", explicó.

Se descarrila Tren Maya; ven riesgo en tramo elevado

Tren Maya - 30 de enero de 2025

Posteriormente, el 30 de enero de 2025, un vagón de carga del Tren Maya se descarriló y volcó en la estación Limones, en Quintana Roo, dejando como saldo una persona lesionada, además de daños en la infraestructura ferroviaria.

De acuerdo con los hechos, el vagón salió parcialmente de la vía, pero pudo reanudar actividades tras labores del personal del tren y la ayuda de una grúa.

El incidente se difundió rápidamente en redes sociales, donde se observaron imágenes del vagón volcado, el cual transportaba alrededor de una tonelada de balasto.

Al lugar acudieron cuerpos de seguridad y habitantes de la zona para atender la emergencia.

Tren Interoceánico - 10 de julio de 2025

Los incidentes también alcanzaron al Tren Interoceánico. El 10 de julio de 2025, una de sus unidades chocó contra un tráiler que presuntamente intentó ganarle el paso en un cruce a nivel cercano a la estación Pino Suárez, en la línea FA.

Ante este percance, arribaron al sitio autoridades de seguridad y protección civil, así como personal del mismo tren para valorar los daños y atender la situación. A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron lesionados ni víctimas mortales.

Tráiler impacta a Tren Interoceánico en Macuspana, Tabasco. Foto: Especial

Tren Maya - 19 de agosto de 2025

El 19 de agosto del 2025, un vagón del Tren Maya se descarriló en la estación de Izamal tras chocar con otra unidad, según relatan los usuarios que iban a bordo.

Una de las pasajeras relató a EL UNIVERSAL que el impacto del choque se sintió contundente y fue provocado por una falla que hubo al momento de cambiar las vías del tren, según le informaron las autoridades.

No se reportaron personas lesionadas del incidente

Tren Interoceánico - 20 de diciembre de 2025

El 20 de diciembre de 2025, se registró otro percance en el corredor interoceánico, cuando una unidad del Tren Interoceánico se impactó con una pipa de asfalto que habría intentado ganarle el paso a la altura del kilómetro 174, en la Estación Cardona, sobre la ruta Coatzacoalcos–Pakal Ná.

Autoridades federales reportaron que ninguno de los 148 pasajeros que viajaban en el tren, que cubría la ruta Coatzacoalcos-Pakal Ná, ni la tripulación resultaron lesionados; no se registran pérdidas humanas, destacaron.

Por otro lado, el chofer del tráiler que impactó el Tren resultó lesionado al intentar ganarle el paso.

Tráiler impacta al Tren Interoceánico en Chiapas al intentar ganarle el paso; no reportan pasajeros heridos. Foto: Especial

Tren Interoceánico 28 de diciembre de 2025

Finalmente, el 28 de diciembre de 2025, una unidad de la Línea Z del Tren Interoceánico se descarriló cerca de la estación Chivela, en la comunidad de Nizanda en Oaxaca, a unos 99 kilómetros de la terminal Salina Cruz.

El tren, con 241 pasajeros y 9 tripulantes, se volcó hacía el barranco, provocando 13 personas fallecidas y 98 están lesionadas, según lo informó la Secretaría de Marina.

Las causas del incidente aun no han sido reveladas.

Descarrilamiento de tren en el Corredor Interoceánico (28/12/2025). Foto: Especial

