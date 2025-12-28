Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca deja 20 heridos; sigue en vivo la cobertura

Este domingo, 28 de diciembre, se reportó un accidente ferroviario en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, tras salir de la estación Salina Cruz con destino a Coatzacoalcos, Veracruz.

Tras los hechos, elementos de seguridad arribaron a la zona para atender a lesionados.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó a través de su cuenta de X que la Secretaría de Marina (Semar) se encuentra apoyando a los usuarios del Corredor Interoceánico tras el accidente.

Sigue el minuto por minuto

Estados 03:49 PM FGR abre carpeta de investigación Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que se inició una carpeta de investigación por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el estado de Oaxaca, para conocer las causas de lo sucedido.



A través de mensaje difundido en una red social, la fiscal reportó que agentes ministeriales, peritos y agentes ministeriales de la Delegación de la FGR en la entidad, se coordinan con autoridades federales y estatales para realizar las indagatorias.



Estados 03:15 PM Reportan 20 heridos La Secretaría de Marina informó que por los hechos se contabilizan 20 personas lesionadas que ya se encuentras siendo trasladadas a hospitales Además, se mencionó que se mantiene en la zona un despliegue de apoyo de cinco ambulancias terrestres, una aérea y alrededor de 40 elementos de sanidad naval, así mismo, se encuentran en desarrollo maniobras de rescate.

aov/rmlgv