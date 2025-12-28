El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer esta tarde los nombres de las personas identificadas tras el descarrilamiento de un tren de pasajeros ocurrido por la mañana en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a la altura del municipio de Matías Romero, en Oaxaca.

Hasta el momento, no informó sobre el estatus médico individual de cada persona, solo datos sobre el centro de atención a donde fue trasladada.

De acuerdo con el IMSS, seis personas lesionadas fueron llevadas al Hospital General de Zona No. 2 de Salina Cruz, mientras que 23 reciben atención médica en el Hospital Rural del IMSS en Matías Romero, luego de activarse los protocolos de emergencia en la región del Istmo.

IMSS informó que en total 41 personas lesionadas reciben atención médica en distintas unidades hospitalarias. Once son atendidas en el Hospital IMSS-Bienestar de Ixtepec; 22 en el Hospital IMSS-Bienestar de Juchitán; dos en Salina Cruz y 6 más en Tehuantepec.

El IMSS señaló que continúa la atención médica y el seguimiento hospitalario de las personas afectadas, en coordinación con autoridades estatales y federales.

Las personas identificadas en Juchitán e Ixtepec son:

Hospital IMSS-Bienestar de Juchitán

Martha Lidia Santiago Antonio

Liliana del Carmen González Cruz

Nahomi Katerine Ríos Vásquez

Gilberta Josefina Calvo Vásquez

Abigail Lizárraga Arias

María Fernanda Serrano Moreno

Elidia de la Cruz López

Jorge Alberto Hernández

Ximena Ríos

Luis Augusto Kat Canto

Livia A. Alvarado

Akwjo Salazar Rodríguez

Ulises Jáuregui García

Calli Santiago Antonio

Tiare Deyanira Mendoza Hernández

Nelli Rosario Arana Serrano

Mellani Zaragoza Medina

Abril Solórzano Cruz

Víctor Ventral Ordóñez

Miguel Ángel Fabre Bajaron

Patricia Castro Sánchez

Hospital IMSS-Bienestar de Ixtepec

Gustavo Alejandro del Toro González

Felipe Calvo Chipas

Guadalupe Ruiz Zambrano

María del Carmen Chiñas Reyes

