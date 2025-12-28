Más Información
"Iba muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos"; testigos narran descarrilamiento del Interoceánico
IMSS da a conocer lista de lesionados que atiende tras descarrilamiento del Tren Interoceánico; consúltala aquí
Oposición exige suspender operaciones del Tren Interoceánico tras accidente; pide investigación exhaustiva
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer esta tarde los nombres de las personas identificadas tras el descarrilamiento de un tren de pasajeros ocurrido por la mañana en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a la altura del municipio de Matías Romero, en Oaxaca.
Hasta el momento, no informó sobre el estatus médico individual de cada persona, solo datos sobre el centro de atención a donde fue trasladada.
De acuerdo con el IMSS, seis personas lesionadas fueron llevadas al Hospital General de Zona No. 2 de Salina Cruz, mientras que 23 reciben atención médica en el Hospital Rural del IMSS en Matías Romero, luego de activarse los protocolos de emergencia en la región del Istmo.
Lee también Hay 5 lesionados graves tras accidente del Tren Interoceánico, informa Sheinbaum; reciben atención en IMSS e IMSS Bienestar
IMSS informó que en total 41 personas lesionadas reciben atención médica en distintas unidades hospitalarias. Once son atendidas en el Hospital IMSS-Bienestar de Ixtepec; 22 en el Hospital IMSS-Bienestar de Juchitán; dos en Salina Cruz y 6 más en Tehuantepec.
El IMSS señaló que continúa la atención médica y el seguimiento hospitalario de las personas afectadas, en coordinación con autoridades estatales y federales.
Lee también Descarrilamiento del Tren Interoceánico deja 13 muertos y 98 lesionados; Sheinbaum instruye a Marina y Segob atender a víctimas
Las personas identificadas en Juchitán e Ixtepec son:
Hospital IMSS-Bienestar de Juchitán
- Martha Lidia Santiago Antonio
- Liliana del Carmen González Cruz
- Nahomi Katerine Ríos Vásquez
- Gilberta Josefina Calvo Vásquez
- Abigail Lizárraga Arias
- María Fernanda Serrano Moreno
- Elidia de la Cruz López
- Jorge Alberto Hernández
- Ximena Ríos
- Luis Augusto Kat Canto
- Livia A. Alvarado
- Akwjo Salazar Rodríguez
- Ulises Jáuregui García
- Calli Santiago Antonio
- Tiare Deyanira Mendoza Hernández
- Nelli Rosario Arana Serrano
- Mellani Zaragoza Medina
- Abril Solórzano Cruz
- Víctor Ventral Ordóñez
- Miguel Ángel Fabre Bajaron
- Patricia Castro Sánchez
Hospital IMSS-Bienestar de Ixtepec
- Gustavo Alejandro del Toro González
- Felipe Calvo Chipas
- Guadalupe Ruiz Zambrano
- María del Carmen Chiñas Reyes
Descarrilamiento del Tren Interoceánico deja 13 muertos y 98 lesionados; Sheinbaum instruye a Marina y Segob atender a víctimas
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]