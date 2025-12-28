Personal del Hospital General Regional con Medicina Familiar (HGR/MF) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Morelos busca a través de la música transmitir alegría en estas fechas decembrinas, con el objetivo de llevar paz a los pacientes, así como a sus familiares.

La enfermera especialista Vania Liwk Jasam Salazar Alcázar, adscrita al HGR/MF No. 1, relató que una de sus pasiones es tocar el violín y aprovecha estas semanas para crear atmósferas de relajación entre las personas que están hospitalizadas y los familiares que esperan información alentadora en momentos difíciles.

“La respuesta de las y los pacientes siempre es muy positiva al escuchar el violín y al compartir cada nota me voy muy agradecida porque valoro mucho el hecho de tener salud”, indicó.

Salazar Alcázar también compartió que recorre con su violín salas de espera, distintos pisos de la torre hospitalaria, así como el servicio de urgencias, “porque saber que a través de la música las personas sienten presencia, amor y calidez es algo muy especial”.

Con más de 10 años de antigüedad en el IMSS, la enfermera especialista expresó que toma la decisión de llevar su música en estos días de reflexión para demostrar solidaridad y esperanza a la población derechohabiente que se encuentra bajo un tratamiento o que ha sido sometida a un procedimiento quirúrgico.

“Es un privilegio compartir mi música en el hospital del IMSS y lo hago al finalizar mis actividades en el quirófano, porque es muy bonito ver que la gente se siente abrazada y acompañada”, contó.

Ante esta labor, el IMSS externó que con este tipo de acciones se apoya la pronta recuperación de los pacientes.