La Secretaría de Marina (Semar) reportó que el saldo al momento por el descarrilamiento del Tren Interoceánico es de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de las cuales 36 se encuentran hospitalizadas y el resto sin lesiones de gravedad.

Ante ello, la dependencia expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este accidente, en el que, señaló, la institución desplegó un total de 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico para las acciones de búsqueda y localización de los pasajeros.

“La institución reitera su vocación de servicio, trabajando a favor de la seguridad y bienestar de la población mexicana, así mismo continuará colaborando de manera coordinada con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, indicó.

Sheinbaum instruye a Marina y Segob atender a víctimas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el fallecimiento de 13 personas, 98 personas lesionadas, cinco de ellas de gravedad, por el accidente este domingo del Tren Interoceánico en Oaxaca

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal indicó que pidió al secretario de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, que se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal.

Indicó que será la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien coordinará las labores.

Destacó que los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

"Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

"He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal también los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar. La secretaria de Gobernación coordinará las labores".

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció el apoyo del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara y su equipo para la atención de este accidente.

"Agradezco el apoyo del gobernador de Oaxaca y su equipo. Seguimos informando"

