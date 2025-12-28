Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que se inició una carpeta de investigación por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el estado de Oaxaca, para conocer las causas de lo sucedido.

A través de mensaje difundido en una red social, la fiscal reportó que agentes ministeriales, peritos y agentes ministeriales de la Delegación de la FGR en la entidad, se coordinan con autoridades federales y estatales para realizar las indagatorias.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que al momento se reportan 15 lesionados por lo sucedido esta mañana en el Corredor Interoceánico, a cargo de la Marina.

Lee también Gobierno federal despliega apoyo tras descarrilamiento de Tren Interoceánico en Oaxaca; "Estamos atentos a los trabajos", dice Sheinbaum

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc