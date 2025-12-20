El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) validó 518 mil 979 firmas de personas que apoyaron el proceso de consulta de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo estatal; lo que representa el 86.06 por ciento de las firmas que se entregaron al órgano electoral local.

De acuerdo con el instituto, esta cifra superó el porcentaje mínimo exigido por la legislación aplicable para la procedencia del mecanismo de participación ciudadana de Revocación de Mandato.

Asimismo, aseguró, se constató que los apoyos válidos se encuentran debidamente distribuidos en 569 de los 570 municipios que integran el estado de Oaxaca, cumpliendo con el requisito de la dispersión territorial mínima previsto en la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Oaxaca y en los Lineamientos, por lo que se tiene por satisfecho tanto el umbral legal como el criterio de representatividad territorial exigidos.

El único municipio en el que no se registró apoyo ciudadano alguno fue San Juan Tabaá.

El organismo recibió en total 717 mil 290 solicitudes, de acuerdo con los datos que rindió ayer el organismo a través del secretario Ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas; sin embargó, invalidó alrededor de 198 mil firmas, por no reunir los requisitos establecidos.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, celebró a través de sus redes sociales la validación de las firmas.

“Celebro el informe emitido por la Secretaría Ejecutiva del IEEPCO, mediante el cual se da a conocer que han sido satisfechos los requisitos para la realización de la consulta de revocación de mandato. Nos mantendremos atentos al desarrollo y avance de este proceso democrático.

“Desde el inicio de la Primavera Oaxaqueña promoví la consulta de revocación de mandato, convencido de que la democracia debe ejercerse plenamente. Con este tipo de ejercicios gana el pueblo, la democracia y se fortalece la participación ciudadana”, escribió.

