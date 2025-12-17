La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombró a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia, tras la salida de Ernestina Godoy quien encabeza la Fiscalía General de la República.

Hasta este miércoles se desempeñó como subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde estuvo a cargo de la estrategia de atención a las causas de la violencia.

Esthela Damián Peralta es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y maestra en Educación, además que ha ocupado diversos cargos en la administración pública

De acuerdo con su currículum, "su formación como abogada y su trayectoria en el servicio público se han caracterizado por un enfoque integral del derecho, con especialización práctica en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo, Derechos Humanos, DerechoElectoral y protección de los derechos de niñas, niños, y juventudes, áreas en las que ha desarrollado una trayectoria reconocida por su consistencia técnica e institucional".

Su formación académica y actualización profesional incluye estudios y capacitación continua en Derecho Electoral, Derechos Humanos, y Derecho Administrativo, particularmente en aspectos normativos e impositivos, así como en actualización en Cobranza Coactiva y Participación Fiscal.

"Ha participado en diversos foros y seminarios especializados en reformas fiscales, políticas de drogas, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, políticas públicas, diversidad familiar, fiscalización gubernamental y ética pública, lo que ha fortalecido su visión jurídica aplicada a la función pública y al diseño normativo", destaca su perfil.

Estos son los cargos de Esthela Damián

Se desempeñó como secretaria particular de Sheinbaum Pardo en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Durante cuatro años fue directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

