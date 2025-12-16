La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, “está retomando casos que eran relevantes”.

Esto, al ser cuestionada sobre la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, uno de los 61 exservidores públicos acusados junto con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de desviar millones de pesos destinados a los penales federales del país.

En su conferencia mañanera de este martes 16 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió que la FGR informe sobre este caso, relacionado con el desvío de 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, detenido en Miami, Estados Unidos.

Lee también Cae Jesús Gabriel Pérez, implicado en desvío millonario a empresas del esposo de Inés Gómez Mont; es acusado junto con García Luna

“Hay que pedirle a la Fiscalía que informe, vamos a esperar a que la Fiscalía pueda informar. Lo cierto es que la fiscal, pues está retomando algunos casos que eran relevantes, vamos a esperar a la Fiscalía”, dijo la Mandataria federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr