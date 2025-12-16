Más Información

La presidenta comentó que la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), , “está retomando casos que eran relevantes”.

Esto, al ser cuestionada sobre la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, uno de los 61 exservidores públicos acusados junto con el exsecretario de Seguridad Pública, , de desviar millones de pesos destinados a los penales federales del país.

En su conferencia mañanera de este martes 16 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió que la informe sobre este caso, relacionado con el desvío de 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras de , esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, detenido en Miami, Estados Unidos.

“Hay que pedirle a la Fiscalía que informe, vamos a esperar a que la Fiscalía pueda informar. Lo cierto es que la fiscal, pues está retomando algunos casos que eran relevantes, vamos a esperar a la Fiscalía”, dijo la Mandataria federal.

