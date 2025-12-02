Más Información

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno de Estados Unidos mantiene detenido a , esposo de , y que México ya solicitó formalmente su extradición.

Al ser cuestionada sobre si contaba con información adicional sobre su proceso, la mandataria explicó que el gobierno federal fue informado de que Álvarez Puga se encuentra bajo investigación.

“Sí está siendo investigado en Estados Unidos, está detenido por la información que nos dieron, y ahora que está la encargada de la Fiscalía, , pues le preguntaremos que pueda indagar en este caso; y bueno, ya cuando quede el fiscal o la fiscal también que pueda indagar", comentó.

Agregó: "Nos interesa mucho que no haya impunidad en esto, entonces que lo informe la Fiscalía”, señaló.

Sheinbaum subrayó que la postura de su gobierno es clara: no permitir impunidad, tanto en este caso como en otros expedientes relevantes.

En ese contexto, la Presidenta también se refirió al proceso contra , conocido como “el rey del outsourcing”, quien tiene una orden de aprehensión vigente desde septiembre de 2021.

Sheinbaum señaló que corresponde al nuevo equipo en la Fiscalía General de la República dar continuidad al caso y avanzar en las investigaciones, al asegurar que tampoco debe haber impunidad en torno al empresario acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

apr

