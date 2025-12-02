Más Información

La presidenta anunció el arranque de las Farmacias del Bienestar, en las cuales beneficiarios del programa podrán recoger los medicamentos que les sean recetados completamente gratuitos.

En conferencia de prensa matutina, la detalló que los pequeños módulos de las Farmacias del Bienestar estarán en centros de salud pública y en las Tiendas del Bienestar.

La Mandataria federal destacó que hoy inicia este programa en el Estado de México con 500 farmacias, y se prevé que para marzo del próximo año ya haya Farmacias del Bienestar en todos los estados del país.

"Para que no tengan que entrar al centro de salud, a hacer la fila que normalmente hay para las farmacias, entonces va a ver afuera de los centros de salud y la próxima semana inicia en las un módulo como estos donde van a poder recoger sus medicamentos. Este pequeño módulo es lo que llamamos Farmacias del Bienestar.

"Iniciamos hoy en el Estado de México [...] Inicia en el Estado de México y el próximo año, en marzo, ya tendremos en todas las entidades de la República".

En un video difundido en el salón Tesorería de Palacio Nacional, se informó que las Farmacias del Bienestar inicia hoy martes en el Estado de México con 500 módulos.

"Hoy inician operaciones las Farmacias del Bienestar donde las personas beneficiarias del programa Salud Casa por Casa podrán recibir medicamentos completamente gratuitos de recetas del programa.

"La primera etapa comienza hoy en el Estado de México con 500 farmacias en operación. En los primeros meses de 2026 el despliegue continuará en todo el país hasta cubrir las 32 entidades federativas", señaló.

