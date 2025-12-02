La Secretaría de Salud detalló este martes el nuevo proceso para la emisión de recetas y distribución de medicamentos gratuitos a través de las Farmacias del Bienestar, como parte del programa de visitas domiciliarias para adultos mayores y personas con discapacidad.

En conferencia de prensa matutina de este 2 de diciembre, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo, explicó que este modelo permitirá que “nadie tenga que gastar de su propio recurso para obtener los medicamentos que consume”, particularmente quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y dislipidemia.

Clark detalló que en las visitas domiciliarias —que ya alcanzan un primer levantamiento de datos de casi 14 millones de personas— se elabora un expediente clínico electrónico sin precedentes, con información completa del estado de salud de más del 10% de la población mexicana.

En la segunda consulta, ya con personal médico, se emitirán recetas en tres casos: 1. Pacientes con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión o dislipidemia); 2. Personas que ya tenían una receta, pero no la presentan o no han podido adquirir su medicamento; 3. Nuevos diagnósticos: pacientes que durante la visita resulten con niveles altos de glucosa o presión y requieran iniciar tratamiento de inmediato.

En estos casos, una consulta telefónica con médicos especializados permitirá emitir una receta al momento.

Una vez generada la receta, los beneficiarios serán informados exactamente en qué farmacia deberán recoger sus medicamentos, evitando búsquedas y traslados largos.

Clark anunció que ya están habilitados más de 500 módulos externos a los centros de salud del Estado de México, donde los usuarios no necesitarán ficha, cita ni trámite alguno.

“Lo único que van a tener que hacer es acercarse a este módulo, presentar su receta, y el personal especializado entregará sus medicinas. Entrarán y saldrán rapidísimo”, afirmó.

Cada centro de salud contará también con un anaquel con más de 5 mil cajas de medicamentos para evitar desabasto. La primera fase inicia con 22 tipos de medicamentos, que corresponden al 80% de lo que consumen los adultos mayores, según el censo previo.

El programa contempla regresar a los hogares cada dos meses para verificar presión arterial y glucosa, y emitir nuevas recetas. El objetivo es mantener controlados a los pacientes y evitar complicaciones.

¿Cuándo empieza la entrega de medicamentos?

Las primeras entregas comenzaron en cuatro unidades del Estado de México: Unidad Médica Rural San Ignacio de Loyola (programa IMSS-Bienestar, Atlacomulco); Centro de Salud Santa Clara (Ecatepec).

También el Centro de Salud Benito Juárez (Naucalpan) y el Centro de Salud Coronel Darío Ramírez (Valle de Chalco)

En ese sentido, la gobernadora Delfina Gómez, supervisó el arranque desde Naucalpan, acompañada por personal de salud y los primeros beneficiarios.

Para “blindar” las recetas, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, destacó la digitalización y explicó que tiene fecha, grupo de clasificación de las personas, folio y un código de barras. “La enfermera en la tableta captura el número de folio y con la tableta también captura el código de barras”, refirió.

Para evitar que alguien pueda llegar con una receta que no es la original, el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que pasa al expediente directamente del enfermo en el centro de salud: “O sea que se cierra el círculo y queda documentado en el centro de salud”.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que también se cuenta con un área de telemedicina con médicos quienes las enfermeras “les pueden llamar permanentemente por si tienen alguna duda, incluso puede haber una consulta de telemedicina en en el domicilio”.

