Grecia Quiroz responde a ataques; "si los perros ladran, es señal de que vamos bien", dice

Cruz Azul vs Chivas, en vivo; sigue al minuto los Cuartos de Final del Apertura 2025

Abaten a Pedro Inzunza, "El Pichón", en Sinaloa; detienen a dos más

Ronald Johnson reconoce acción del Gabinete de Seguridad tras caída de Pedro Inzunza Coronel, alias "Pichón", en Michoacán

Increpan a Pérez Dayán en la FIL Guadalajara por su voto que permitió la reforma judicial; "es un traidor", denuncia

¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político

La gobernadora es la única dirigente del movimiento de la Cuarta Transformación en el Estado de México, afirmó Horacio Duarte Olivares, quien llamó a la población a respaldar a la presidenta , al asegurar que los detractores “no soportan” que los programas sociales estén hoy en la Constitución.

El secretario general de Gobierno sostuvo que el Estado de México tiene rumbo político y liderazgo gracias a la mandataria estatal, a quien definió como “la única dirigente del movimiento”; lo demás, dijo, “es politiquería”.

“En este movimiento de la Cuarta Transformación hay rumbo y hay liderazgo, y en el Estado de México la única dirigente es la gobernadora Gómez Álvarez”, subrayó durante su intervención en el Primer Informe Legislativo de Meme Navarro, diputade del Congreso mexiquense.

En su mensaje, Duarte Olivares también exhortó a mostrar el respaldo del pueblo mexiquense hacia la presidenta y la gobernadora, y calificó como “discursos absurdos” las críticas al proyecto de transformación.

“Attacan a nuestro movimiento y a la presidenta Sheinbaum Pardo porque no aguantan que los programas sociales estén en la Constitución; no aguantan que millones de jóvenes y niños tengan una beca; que millones de mujeres reciban un apoyo para salir adelante; o que más jóvenes se beneficien con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro”, afirmó.

Agregó que a la oposición “no le gusta que la gente progrese”, por lo que, dijo, atacan a la presidenta con la idea de debilitar al movimiento.

“Pero en el Estado de México, aquí en Valle de Chalco, hay un pueblo que sabe defender sus derechos, y así vamos a defender a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo”, concluyó Duarte Olivares.

