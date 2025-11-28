Más Información

Renuncia Gertz Manero; perfilan a Godoy para fiscal

Ernestina Godoy es la nueva encargada de la FGR tras salida de Gertz; antes renunció como consejera jurídica de Presidencia

La mañanera de Sheinbaum este 28 de noviembre; sigue aquí la transmisión en vivo

Polémicas que rodean a Gertz Manero como titular de la FGR; filtración de audios, un cheque y el rancho Izaguirre

Con empresa, Rocha servía de intermediario con el gobierno

“México debe alzar la voz para que respeten a la CPI”: primera jueza mexicana en la Corte Penal Internacional

Este viernes 28 de noviembre, desde Palacio Nacional, la presidenta ofrece su conferencia mañanera con los temas más relevantes de la agenda nacional.

Sigue aquí la transmisión en vivo de la de la Presidenta de México desde Palacio Nacional:

