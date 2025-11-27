Familiares de los 43 de Ayotzinapa piden a Sheinbaum regreso del GIEI; cuestionan papel de Gertz Manero en la FGR

Tras sostener una reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representantes legales y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa informaron que el gobierno federal analizará el posible regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), particularmente de dos de sus integrantes más reconocidos: Carlos Beristáin y Ángela Buitrago.

El abogado Isidoro Vicario Aguilar, representante legal de un grupo de familiares, afirmó que las investigaciones continúan avanzando “con mucha lentitud”, por lo que insistieron ante la mandataria en la necesidad de reactivar la presencia de expertos independientes que acompañen el proceso.

Aunque reconocieron que los avances presentados este jueves fueron “pocos”, señalaron que salieron de la reunión con un compromiso.

Lee también ¿Qué dice la carta de renuncia de Gertz Manero a la FGR?; aquí el texto íntegro

Familiares de los 43 normalistas marcharon pacíficamente con la fotografía de los estudiantes en una lona colgada del pecho. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

"Los padres volvieron a poner sobre la mesa y la respuesta de la presidenta fue que se tiene que analizar de manera seria, se va a ver con mayor responsabilidad el tema del regreso del GIEI…”, expuso Vicario.

Agregó que Sheinbaum instruyó a su equipo a establecer contacto con los integrantes del mecanismo internacional.

"Por lo menos aquí hubo un compromiso de decir, está bien si el tema del regreso, pues valoremos, vamos a contactar con ellos, entonces quedó una tarea de parte de su secretario de tratar de hablar con los integrantes del GIEI…”.

Lee también Canciller De la Fuente llama a reformar la ONU; resalta que México "tiene una propuesta"

El abogado explicó que, ante las condiciones actuales, el eventual retorno del grupo se centraría inicialmente en dos especialistas.

“Lo que se ha señalado es que probablemente pudiera ser Carlos Beristáin y Ángela Buitrago porque también las demás personas que conforman el equipo no sabemos ahorita cómo estén en condiciones de poder regresar o no, y eso es lo que se va a analizar…”, indicó.

Familiares de los 43 cuestionan papel de Gertz Manero en la FGR

La reunión se dio en un contexto marcado por la reciente renuncia de Alejandro Gertz Manero a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), un hecho que también generó comentarios entre los familiares.

Lee también Delincuencia organizada también realiza inteligencia, dice funcionario de Jalisco tras desaparición de agentes federales

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, durante la conferencia de prensa de este 7 de septiembre del 2025. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL.

Emiliano Navarrete, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, cuestionó el papel del exfiscal en la investigación del caso.

“Cuánto tiempo llevó y no hizo nada el señor; entonces es una persona que para mí yo decía: cómo es posible tener un fiscal general, pues qué está haciendo si no está resolviendo nada…”, expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc